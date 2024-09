Itt a nagy vezeték nélküli porszívóteszt: el sem hiszed, mi derült ki az új slágertermékekről

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A vezeték nélküli állóporszívók többség nem, de néhány kivételes darab akár teljesen kiválthatja a hagyományos porszívót – derült ki a legfrissebb vonatkozó termékteszt eredményeiből. Mivel könnyűek, ezért tény, hogy egyszerűbb velük körbefutni a lakást, és még a vezetékbe se botlunk bele folyamatosan. Azonban a tartályuk is kisebb, és mivel akkumulátorról működnek, nem bírják a hosszabb igénybevételt, ezért nem feltétlen bizonyulnak jó választásnak mindenhova. Főleg, hogy sok olyan van, ami nem is tisztít igazán jól, vagy éppen a port nem tartja vissza megfelelőképpen. A Tudatos Vásárlók Egyesülete idén is tesztelte ezt a népszerű terméket, hogy megkönnyítse a döntést a vásárlók számára.

A nemzetközi ICRT – International Consumer Research & Testing – hálózat magyarországi tagjaként a Tudatos Vásárlók Egyesülete gyártóktól, kereskedőktől független, reklámoktól mentes terméktesztekkel támogatja a fogyasztókat a tudatos vásárlói döntéseikben. Ezúttal a vezeték nélküli állóporszívókat tesztelték, konkrétan 15 márka – AEG, Bosch, Cecotec, Dyson, Electrolux, Eta, Hoover, Kärcher, Miele, Niceboy, Philips, Rowenta, Samsung, Sencor, Shark – 84 termékét vizsgálták, melyből 24 felmosó funkcióval is rendelkezik a ma már alapnak számító kézi egység mellett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Vizsgálták a tisztítási hatékonyságot (60%), a használhatóságot (20%), a porszűrést (10%), a termékek energiafogyasztását (5%) és zajszintjüket (5%), melyek különböző százalékban számítottak bele az összesített végeredménybe. Ezen túl a kézi egységeket is tesztelték és értékelték, illetve a felmosó egységgel rendelkező termékek esetében a felmosó funkciót is. Ezek az értékek ugyan nem számítottak bele a végeredménybe, viszont további hasznos információt jelentenek, melyek segíthetik a vásárlói döntést. Néhány érdekesség a teszteredményekből A vezeték nélküli állóporszívókkal kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy esetükben a porfelszívás a nagyobb kihívás szőnyegen, míg a szőrökkel, hajszálakkal jobban boldogulnak.

Kisállattartók, hosszú hajúak így lehet könnyebben találnak megoldást az ilyen jellegű kihívásokra ebben a termékkategóriában, ellentétben a hagyományos vezetékes porszívókkal, melyek tesztelésénél arra derült fény, hogy a legnagyobb kihívást a szőrök, hajszálak felszívása jelentette nekik szőnyegről.

Maximum fokozaton 6-32 percig bírták a porszívózást a termékek egy töltéssel.

A Samsung VS20B75ACR5 és a Rowenta RH99C3 X-Force Flex 14.60 merültek le a leggyorsabban, cserébe a tisztítási hatékonyságuk jó vagy kimagasló, hiszen magas szívóerővel rendelkeznek. Alacsonyabb teljesítményen természetesen jóval hosszabb ideig működnek. A legtovább egy Rowenta és egy Bosch termék bírta szusszal, viszont a tisztítási hatékonyságuk gyengébb volt, ami nem is csoda, mivel mind a szívóerő, mind a légáramlás minimális esetükben, így őket nem is ajánljuk.

A lemerülést követően követően 90-től 340 percig is tartott feltölteni a tesztelt állóporszívókat.

A vezeték nélküli porszívók többsége így inkább kisebb lakások takarítására alkalmas, vagy egy-egy helyiség gyors felporszívózására.

A porszűrés értékelésekor kiderült, hogy valamennyi por minden tesztelt porszívóból visszaszivárog a légtérbe.

A legtöbb esetben ez az érték minimális, de akadt egy-két példa, ahol ez az érték több százalékot is kitett. A legmagasabb értéket a Bosch BCHF220B esetében mérték. A beszívott por közel 9 százalékát engedte vissza a légtérbe, ráadásul porszívózási hatékonyságban sem remekelt.

A tesztelt állóporszívók általánosságban nem kifejezetten csendes darabok. A mért értékek 66,6 dB és 79,1 dB között mozogtak.

Szubjektív szempontból viszont nem a legalacsonyabb értéket minősítették a legkellemesebbnek a tesztelők. A zaj minőségét ugyanis nem minden esetben tükrözik a számok.

Sár felmosásával szinte kiválóan boldogultak a felmosó funkcióval rendelkező állóporszívók, viszont a csokoládéfolttal már nagyobb volt a küzdelem. A tesztelt vezeték nélküli állóporszívók átlagára nagyon széles skálán mozgott a tesztelés idején: 32 000 Ft és 380 000 Ft között. Az első helyen egy Dyson és két Samsung termék végzett holtversenyben. Árban 144 000 Ft és 361 000 Ft közötti termékekről van szó. Mindhárom állóporszívó 76%-os eredményt ért el összesítésben.

Címlapkép: Getty Images

