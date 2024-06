Népszerű szolgáltatást kukázott ki hirtelen az Apple: rengeteg iPhone-os bosszankodhat

Az Apple bejelentette, hogy megszünteti saját hitelprogramját az Egyesült Államokban, és a jövőben harmadik fél által nyújtott hitel- és betétkártya szolgáltatásokon keresztül fogja kínálni a részletfizetési lehetőségeket - számolt be a BBC.

A Buy Now Pay Later (BNPL) pénzügyi szolgáltatás néhány éve indult hódító útjára az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, ma pedig már több mint 30 országban elérhető. Emberek milliói vásárolnak online és próbálnak ki termékeket anélkül, hogy azonnal fizetniük kellene értük. A szolgáltatás működéséről néhány hónapja írtunk részletesebben.

Igaz, nem az Apple kínálatában, de Magyországon is elérhető már hasonló szolgáltatás, amelyet a Klarna, az AI-alapú globális fizetési és vásárlási szolgáltatásában érhető el.

Az Apple nemrég bejelentette, hogy felszámolja az Egyesült Államokban működő "Buy Now, Pay Later" nevezetű hitelprogramját, amelyet a cég tavaly indított. A vállalat ezentúl külső hitel- és betéti kártyahitelezőkkel fog együttműködni a fizetési tervek kidolgozásakor. Azok a felhasználók, akik már részt vettek ebben a programban, továbbra is az Apple Wallet alkalmazáson keresztül kezelhetik fizetéseiket.

Ezzel a lépéssel az Apple eltávolodni látszik attól a törekvésétől, hogy saját maga nyújtson hagyományos pénzügyi szolgáltatásokat. Az Apple 'Pay Later' nevű szolgáltatásának segítségével az ügyfelek legfeljebb 1000 dollár értékű vásárlásokat oszthatnak fel négy részletre, hat héten belül, kamatok és díjak nélkül. Ezáltal az Apple közvetlen kölcsönöket tud nyújtani ügyfeleinek bankok és más hagyományos hitelezők bevonása nélkül.

A kölcsönök kiadásához az Apple egy újonnan létrehozott leányvállalatot, az Apple Financinget használta. Ez abban az időszakban történt, amikor az amerikai kamatlábak rendkívül alacsonyak voltak, ami kedvező feltételeket teremtett a hitelfelvételhez. Azonban a központi bankok kamatemeléseivel – amelyek az infláció kezelése érdekében történtek – ezek a hitelkonstrukciók kevésbé váltak vonzóvá.

Az Apple nemrégiben bejelentette, hogy új együttműködést köt több nagybankkal – köztük az amerikai Citivel, a brit HSBC-vel és az ausztrál ANZ-vel – annak érdekében, hogy részletfizetési lehetőségeket biztosítson ügyfeleinek. Ezek a fizetési megoldások az iOS 18 operációs rendszer frissítésekor lesznek elérhetőek, amelynek megjelenése még ebben az évben várható.