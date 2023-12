Lapot húz a 21-re az Apple: végleg elköszönhetünk a jól ismert iPhone-októl?

A pletykák szerint átalakul az Apple, ami mostantól a viselhető kütyükre fog leginkább összpontosítani.

Az Apple jövőre jobban akar majd koncentrálni az iPhone-on kívüli termékekre, mint a viselhető kütyük, azaz az okosórák és a headsetek például – számolt be az RTL a 9to5Mac-re hivatkozva.

A hírek szerint az Apple továbbra is ugyanolyan ütemben fogja fejleszteni az iPhone-okat, mint eddig, azonban feljebb fog lépni a prioritási ranglétrán a Vision Pro kevert valósággal operáló szemüvege, ami márciusban debütélhat.

Ennek ára egyébként 3500 dollár lesz, azaz több mint 1,2 millió forint és eleinte csak az Egyesült Államokban lehet majd megvásárolni. De emellett az Apple Watchok is megújulhatnak. Sokkal több életfunkciót is mérnek majd, illetve a vérnyomásunkat is mérhetjük majd velük.