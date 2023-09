Áll a bál a túlságosan sugárzó iPhone-k körül: erre számíthat temérdek tulajdonos

Ára lehet a túlsugárzó iPhone-k lenyugtatásának Franciaországban – írja a hvg.hu

Még szeptember közepén, az új iPhone-ok bejelentése idején robbant a hír, hogy a 2020-ban megjelent iPhone 12 egy franciaországi vizsgálaton átlépett egy sugárzási határértéket, mely növelheti egyes ráktípusok kialakulásának kockázatát is – írják. Akkor a franciak be is lengették a modell visszahívását, ám a problémát szoftveresen is orvosolni lehet.

A bibi csak az, hogy a magas sugárzási érték többnyire antennakonstrukciós hibára utalhat, ezen szoftveresen pedig csak úgy lehet csökkenteni, hogy a maximális adóteljesítményt lehúzzák. Ez pedig hatással lehet majd a készülékek hálózathasználati képességeire is. Így előfordulhat az, hogy a frissített iPhone 12-modellek hamarabb elveszíthetik a jelet, mint azok, amelyek nem lettek frissítve.