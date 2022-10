Milliós fizu várja pár éven belül egy most induló képzés résztvevőit (x)

PR Link a vágólapra másolva

Október 17-ig még bárki jelentkezhet az egyik legnagyobb hazai programozóiskola, a PROGmasters novemberben induló, 6 hónapos, online szoftverfejlesztő képzésére. Ennek végzősei garantáltan álláshoz jutnak az iskola partnercégeinél, legalább bruttó 450 ezer forintos kezdő fizetésért, azonban a juniorok induló fizetése az előképzettségüktől és a nyelvtudásuktól függően ennél több is lehet majd. Arról nem is beszélve, hogy a fejlesztők bére pár év után a milliós szintet is elérheti a friss iparági felmérések szerint.

Alkalmazásokat vagy akár játékokat is fejleszthetnek majd a végzettek A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Microsoft által fejlesztett .NET keretrendszer több programozási nyelvet támogat, amelyek közül az egyik legnépszerűbb a C#. A .NET rendszert szinte mindenre lehet használni: web-, mobil- vagy desktop alkalmazások, sőt, akár játékok fejlesztésére, de gépi tanulás és mesterséges intelligencia programozásához, valamint az IoT területén is. Éppen ezért a .NET programozóknak mindig lesz munkájuk, ráadásul nem is akármilyen fizetésért: az átlagosan 4-5 év tapasztalattal rendelkező .NET fejlesztők akár bruttó egymillió forintot is kereshetnek a Hays Salary Guide idei adatai szerint. Még lehet jelentkezni a képzésre - a felvételire ingyenesen felkészítenek A november közepén induló képzésre október 17-ig még bárki jelentkezhet. A sikeres felvételihez alapszintű JAVA vagy C# programozói tudás szükséges, de azoknak is érdemes jelentkezniük, akik még nem rendelkeznek ezzel, a PROGmasters ingyenes felkészítő tananyagaival ugyanis felhasználói szintű számítógépes ismeretek birtokában bárki elsajátíthatja a felvételihez elvárt alapokat. Előnyt jelent a nyelvtudás: akár 500 ezres kedvezményt is érhet A felvételi során előnyt élveznek azok, akik legalább középszinten beszélnek angolul vagy németül. Utóbbiak számára ráadásul – a németül beszélő informatikusok iránti jelentős kereslet miatt – a képzés díja is alacsonyabb: a 6 hónapos képzés tandíjából félmilliós kedvezményt kapnak. Az 1.950.000 forint értékű képzést egyébként a résztvevők csupán 99 ezer forint befizetésével elkezdhetik, a fennmaradó összeget pedig elegendő az informatikusi karrierjük megkezdését követően, 4 éven belül kifizetniük. Az IT-karrierre pedig garanciát vállal az iskola: ha a PROGmasters a képzést követő fél éven belül nem szerez állást a végzettnek, akkor a tanfolyam teljes nettó díját elengedi vagy visszafizeti. Október 13-án ingyenes nyílt napot tart az iskola a karrierváltás iránt érdeklődők számára A PROGmasters 2022. október 13-án (csütörtökön) 18 órakor ingyenes, online nyílt napot tart, amelynek résztvevői mindent megtudhatnak a várható álláslehetőségekről, találkozhatnak a képzés mentoraival, valamint meghallgathatják a már végzett fejlesztőknek a képzéssel és az elhelyezkedéssel kapcsolatos tapasztalatait is. (x)

NEKED AJÁNLJUK