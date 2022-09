Rengetegbe kerülhet a márkahűség, sokan mégis kitartanak: az áramon már nem tudnak spórolni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A szerveralkatrészek ellátási láncában a Brexit után lehetett először érezni fennakadásokat, az orosz-ukrán háború eredményeként pedig sok termék esetében az árak is a duplájára nőttek. Egy közel 900 IT szakember és rendszergazda bevonásával végzett online kutatás szerint jelenleg az alkatrészellátás, a márka és a bővíthetőség a legfontosabb szempont szervervásárláskor az iparági szereplők számára, de a rezsiváltozások miatt egyre inkább előtérbe kerül a szerver fogyasztása is.

A zajszint és a vásárlói értékelések érdeklik legkevésbé a válaszadókat szerverbeszerzéskor, derült ki a használt szerver gépeket forgalmazó, ServerElite által végzett online felmérésből. A kutatás rámutatott, toronymagasan a legfontosabb szempont a megfelelő alkatrész ellátottság, ami a biztonságos üzemeltetés alapja. Kimagasló a hazai szerverbeszerzők márkahűsége, a dobogó harmadik helyén pedig a bővíthetőség áll. Meglepően előkelő helyet foglal el a listán a kereskedővel kialakult kapcsolat is, ahogy a döntés meghozatalában a garanciaidő hossza is kiemelt szerepet tölt be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Tarjányi Márk rendszermérnök az eredményeket értékelve elmondta, kutatásuk célja az volt, hogy átfogó képet kapjanak arról, hogy a szerverek beszerzésekor mely szempontok és milyen súllyal esnek latba. „Általánosságban elmondható, hogy szerverüzemeltetésnél a stabil infrastruktúra nélkülözhetetlen a vállalatok számára, aminek alapja, hogy a szerver folyamatos működését biztosítani kell hideg és meleg tartalék alkatrészekkel. Ezeknek ott kell lennie a szerverteremben, hogy ha bármi baj van, egyből lehessen cserélni. Nem véletlen, hogy a válaszok alapján az alkatrészellátás a legfontosabb, hiszen egy vészhelyzet leállíthatja a cég életét, a termelés lenullázódhat, ami kényszerszabadságolással és bevételkieséssel jár” – mutatott rá a szakember. Hozzátette, a Brexit után jelentősebb csúszás állt be a szerveralkatrészek piacán, a szomszédban zajló fegyveres konfliktus miatt pedig vannak termékek, amiknek az ára a duplájára nőtt néhány hónap alatt. Mint mondta, ugyan a kereslet valamelyest csökken, úgynevezett refurbished alkatrészekből a piac megfelelően el van látva. A ServerElite szerverszakértője úgy folytatta, hamarosan eléri a szerverpiac a mélypontját, de ha a chiphiány nem fokozódik, akkor az árak is tetőzni fognak. Az áramot így is fizetni kell, a zajszint nem jelentős tényező A kutatásból kiderült, a cégek többségében márkahűek, azaz akarva-akaratlanul sem lehet őket más gyártó termékei felé terelni még akkor sem, ha annak a garanciás feltételei jobbak. A szerverek bővíthetősége pedig szintén sokat nyom a latban. „Ha a büdzsé oldalt nézzük, a bővíthetőséget szem előtt tartják a cégek, hiszen az létszámbővülésnél hatalmas lépéselőnyt is jelenthet a konkurenciával szemben. Érdekesség, hogy a magyarországi support nem annyira fontos, mert a cégek zömének olyan jó a kereskedőkkel kialakult kapcsolata, hogy elfogadják a javaslataikat és a meglátásaikat anélkül, hogy több millió forintot rá kellene arra költeni” – mondta. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Tarjányi Márk arról is beszélt, a rezsiváltozás miatt a cégek elkezdtek jobban figyelni arra, hogy az eszközöknek mennyi a fogyasztása, ugyanakkor a munkafolyamatban a háttér infrastruktúra elengedhetetlen a bevételek és a profit fenntartásához és növeléséhez, így az áramon lényegesen nem tudnak spórolni. A felmérésben a zajszint fontosságára is rákérdeztek, ami a bővíthetőséggel szembe állítva gyakorlatilag elenyésző jelentőséggel bír. Ennek oka az lehet, hogy mivel a szerverek külön helyiségben működnek, az ebből adódó zaj nem zavar senkit. Ez nagyobb problémát jelenthet viszont a kis- és középvállalkozásoknál, ahol szintén a zajszint növekedését választják inkább többen, ha erősebb szervert tudnak ugyanakkora befektetésből realizálni. Tarjányi Márk mindent összegezve kijelentette, az ideális szervert a vásárló által preferált gyártó gyártja, megfelelő mennyiségű alkatrész áll hozzá rendelkezésre, ugyanakkor bővíthető és kellően hosszú garanciaidővel rendelkezik, ráadásul elérhető kedvenc kereskedője kínálatában.

