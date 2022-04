Őrült pénzt fizetett Elon Musk a Twitterért: mutatjuk a részleteket

Hosszas huzavona után végül tényleg megvásárolta a Twittert Elon Musk. A világ leggazdagabb embere több mint 1500 milliárd forintot fizetett a közösségi platformért.

A SpaceX és a Tesla multimilliárdos tulajdonosa hétfőn 44 milliárd dollárért (azaz több mint 15 ezer milliárd forintért) felvásárolta a Twittert, jelentette be a vállalat és Elon Musk. Ezzel pont került az utóbbi hetek egyik legfurcsább gazdasági történetére. A világ leggazdagabb embere előbb több mint 9 százalék tulajdonrészt, azaz vezető pozíciót szerzett a 43 milliárd dollárra értékelt közösségi médiavállalat tulajdonosi szerkezetében. Fel is merült, hogy mint a legtöbb részvényt birtokló tulajdonos beül az igazgatótanácsba, erre azonban végül nem került sor, mert nem volt hajlandó alávetni magát az ezt lehetővé tevő átvilágításon.

Elon Musk április közepén visszautasíthatatlannak mondott vételi ajánlatot tett a cég fennmaradó, 90,9 százalékára is. A multimilliárdos azt közölte a többi részvényessel, hogy 54,20 dollárt fizetne készpénzben a Twitter náluk lévő papírjaiért. Sokan nem vették komolyan ekkor még Musk szándékait - főképp az 54,20 dolláros ajánlatban megbúvó marihuanás utalás miatt.

Musk akkor utolsónak és egyben a lehető legjobbnak nevezte ajánlatát, hozzátéve, hogy nem áll szándékában alkudni. Az agresszív üzleti lépésre a Twitter igazgatótanácsa azt közölte, hogy úgynevezett „méregpirulával” akadályoznák meg, hogy Elon Musk jelentősen növelhesse részesedését a közösségi portált üzemeltető cégben. Ez olyan intézkedést jelentett volna, ami az ellenséges tulajdonszerzést akadályozza.

A Twitter ellenállását végül az törhette meg, hogy Musk személyesen tárgyalt egy sor részvényessel, akik jó haszonnal szállhatnak ki most az üzletből. Április 24-én, vasárnap le is ültek tárgyalni, és hétfőre némi huzavona után most Elon Musk tényleg át is vette az irányítást az egyik legbefolyásosabb közösségi oldal felett. Ezzel a tranzakcióval a Twitter teljesen Musk kezébe kerül, az eddigi részvényesek részvényenként 54,20 dollárt kapnak.

A Twitter havi több mint 350 millió aktív felhasználóval a világ kilencedik legnépszerűbb közösségi platformja. Elsősorban az Egyesült Államokban örvend nagy népszerűségnek, politikusok, a gazdasági, tudományos és kulturális élet befolyásos szereplői előszeretettel használják üzeneteik célbajuttatására, miközben felhasználók milliói számára szolgál információs központként. Mindeközben súlyos politikai csaták tárgya és helyszíne is, elég ha csak Donald Trump volt amerikai elnök kitiltására, vagy az orosz befolyás eszközére gondolunk.

Azt, hogy mivel jár Elon Musk totális tulajdonszerzése a társadalmi és politikai kérdésekben gyakran előtérbe kerülő cégben, nem lehet előre látni. Musk a mostani adásvétel apropóján azt hangsúlyozta, hogy a szólásszabadság a működő demokrácia alapköve, és a Twitter olyan digitális fórum, ahol az emberiség jövője szempontjából létfontosságú kérdéseket lehet megvitatni.