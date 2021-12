Tényleg a drágább a jobb? 137 tévét teszteltek, íme az eredmény

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Amikor ott állunk a boltban egy halom, ugyanúgy kinéző TV előtt, nem csoda, ha az jut eszünkbe, hogy tulajdonképpen nincs is itt semmi látnivaló, bármelyiket választhatnánk. Természetesen utána olvashatunk a különböző technológiáknak vagy megnézhetjük melyek a legnépszerűbb márkák, de manapság már nem újdonság, hogy akár egy márkán belül is kaphatunk jobb és kevésbé jó terméket is. Arról nem is beszélve, hogy mindannyiunknak más és más szempontok álnak a prioritási lista élén, amelyek megléte vagy hiánya dönti majd el, hogy elégedettek leszünk-e a termékkel. Hogy minél biztosabbra mehessünk most utánanézhetünk 137 tévé valós teljesítményének a Tudatos Vásárlók Egyesületének legújabb terméktesztjében.

Ha van 52 milliónk, egy hét szabadidőnk és néhány szakember ismerősünk, meg egy megfelelőképpen felszerelt laboratóriumunk, akár magunk is letesztelhetnénk ezeket a termékeket, de talán többen vagyunk, akik örülnek, hogy ezt megtette helyettünk a Tudatos Vásárlók Egyesülete, nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Laboratóriumban tesztelték a kép- és hangminőséget, a készülékek kezelhetőségét, az okos TV funkciókat, a készüléken elérhető csatlakozókat és tunereket, illetve a tévék energiahatékonyságát. Minden egyes TV készülékről több mint 300 paramétert jegyeztek le a teszt során, ezek vizsgálata minden esetben pontosan ugyanazzal a módszerrel történt, így a termékek összehasonlíthatóak. A képminőség szubjektív dolog. Vannak, akik a meleg, élénk színeket szeretik, míg mások a hűvös, kristálytiszta képeket részesítik előnyben. Azért, hogy kiküszöböljék az egyéni vélemények közti különbséget nem egy, hanem öt szakértő értékelte a termékeket. Ők olyan népszerű filmjeleneteket válogattak össze, melyek a képernyőket képességeik határáig tolják, világos és sötét tónusú jeleneteket, melyekkel jól tesztelhető a kontraszt, a színegyensúly és az élesség, illetve nagyon mozgalmas jeleneteket, melyekkel a képernyő válaszideje vizsgálható. Sok gyártó lenyűgöző 4K Ultra HD képekkel reklámozza termékeit, de a valóságban még bőven HD TV-t nézünk otthonainkban. Ezért a TV-ket az elérhető felbontások teljes skáláján tesztelték, hiszen hiába képes a készülék fantasztikus felbontásban szórakoztatni, ha egyébként a legtöbb műsor, amit nézünk a TV-ben még nem a legjobb felbontásban érkezik az otthonunkba. Tehát fontos, hogy egy 4K Ultra HD tévén hogy mutat egy sima HD felbontás. Ahogy a tévék egyre vékonyabbak és vékonyabbak lesznek, a gyártók küzdenek azzal, hogy olyan hangszórókat készítsenek, amelyek elég kicsik, de még mindig nagyszerű hangzást képesek biztosítani. A teszteredmények hatalmas különbségeket mutatnak hangminőségben a síkképernyős TV-k között - míg egyesek versenyezhetnek egy hangfallal, mások egyenesen borzasztóan teljesítenek. A tesztelt termékek közül egy Panasonic termék hangminősége minősült a legjobbnak. Ugyanakkor akadtak más Panasonic termékek, melyek a leggyengébben teljesítők között szerepeltek ilyen szempontból, pedig árban még drágábbak is, mint a legjobb hangminőségű termék. Mivel egy tévét jellemzően napi szinten használunk, fontos, hogy könnyen érthető legyen a menü felépítése. Hiszen elég bosszantó lehet egy lassan reagáló készülék vagy egy komplikált távirányító, amikor a kedvenc műsorunkat szeretnénk megnézni. Kiderül például, hogy melyik készüléknek mennyi a bekapcsolási ideje. Vagyis mennyi idő telik el aközött, hogy megnyomjuk a bekapcsoló gombot, egészen odáig, hogy megjelenik a kép és a hang. Még azt is tesztelték, hogy az egyes TV-k milyen könnyen kezelhetők távirányító nélkül, mivel mindenkivel megesik néhanapján, hogy nem találja meg azt a fránya távirányítót, ami a kanapé párnája alatt lapul. Emellett információt kaphatunk még a tesztből az okos funkciók meglétéről is, illetve azok kezelhetőségéről, testreszabhatóságáról. Továbbá az is kiderül, hogy hány csatlakozó áll rendelkezésre, beleértve az audio aljzatokat (például fejhallgató kimenet, egy hangfal vagy házimozi rendszer digitális hangkimenete), valamint a HDMI- és USB-portokat. Ha sok mindent szeretnénk rácsatlakoztatni a tévénkre, nem árt, ha nem otthon szembesülünk vele, hogy ezt csak nehezen tudjuk megvalósítani. A különösen környezet- vagy pénztárca tudatosak, pedig annak az információnak is örülni fognak, hogy mennyire energiahatékonyak az egyes készülékek. Mint kiderült akad köztük néhány energiavámpír. Összesen hét márka termékei szerepeltek a tesztelt készülékek között: 10 db HiSense, 3 db LG, 22 db Panasonic, 32 db Philips, 26 db Samsung, 43 db Sony és 1 db TCL. A tesztek során kiderül, hogy ha jó kép- és hangminőséget szeretnénk, azt nem úszhatjuk meg olcsón. Azonban nagy a szórás árban: 470-999 000 forint között mozog az ebben a kategóriában kiválóan teljesítő készülékek ára. Az élen a Samsung, a Panasonic és az LG egyes termékei végeztek.

