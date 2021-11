Hiába a szigorú szabályozás: ez lehet a 2021-es karácsony slágerajándéka

Idén is nagy sláger a drón, amivel nem csak szuper légi felvételeket készíthetünk, de maga a reptetése is jó szórakozás lehet annak, aki szereti a robotokat. Remek hobbi ez, viszont kevesen tudják, hogy bizony komoly szabályok korlátozások vannak érvénybe ezzel kapcsolatban. Mi is megkérdeztük az üzleteket, hogy szerintük idén is slágerajándék lesz - e a drón?

Nem olcsó mulatság a drónozás, míg a vizsga és a bejelentés nem drága, addig a biztosítás és maga az eszköz bizony sokba kerülhet. A drón nagyságától függően pedig szabályozások is vonatkozhatnak ránk, ennek ellenére mégis úgy tűnik, ez idén is sláger ajándék lesz.

A drónokra érvényben lévő szabályokat 2021 februárjában hozták meg, és Magyarország az uniós előírásokat követte, ami alapján a drón, mint olyan, pilóta nélküli légi járműnek számít. Két kategóriába tartozhatnak a drónok, a nyílt kategóriában 120 méternél távolabbra nem repülhet fel az eszköz, és emberek felé sem irányíthatjuk azt, míg a speciális kategóriába az egészen nagy, akár 25 kilogrammos szörnyetegek tartoznak. A bejelentést, nyilvántartást az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál tudjuk intézni, itt a nyilvántartásba vétel 2000 forint, míg erről az igazolás 4000 forint körül mozog. De ez csak az első pár kiadás, a lista elég hosszúra nyúlhat.

Papírok, és nyilvántartás

A drónunkat, amennyiben az EU irányelvek szerint nem sorolható a játékok közé, tehát meghaladja a 120 grammot, rendelkezik adatrögzítővel vagy a távpilótától messzebbre repül, mint 100 méter, úgy regisztrálnunk kell azt. Ezt követően oktatáson is részt kell vennünk, majd vizsgáznunk kell drón használatból, ami további 4000-5000 forint kiadást jelent.

Ami azonban igazán zsebbe nyúlós, és sokakat érinthet, az a felelősség biztosítás, hiszen aki komolyan drónozik, annak erre is szüksége van. Itt különböző árkalkulációk léphetnek számításba, fedezeti biztosítást 0,25 kilogramm alatt nem szükséges fizetnünk, azonban felette időszakonként és eseményenként is fizethetünk, 3-10 millió forintot, súlytól függően. Ezen felül szükséged van a megfelelő engedélyekre, ahhoz, hogy az adott területen reptethess, esetleg filmezhess, ami éjszakai használat esetén szintén extra papírmunkát jelent.

Határ a csillagos ég: árban is, és fajtában egyaránt

Drón kínálatból határ a csillagos ég. Maga az eszköz az, ami igazán profivá, és egyben drágává teheti ezt a hobbit. Három nagyobb tech-áruházat kérdeztünk meg a drón piacról, s azok kelendőségéről. Az Alza webáruházban jelenleg mintegy 57 modellt árusítanak, itt az új modellekre is nagy a kereslet, akkor is, ha magasabb árkategóriába tartoznak.

A drónok értékesítése közel duplájára nőtt az előző évhez képest, 90 százalék feletti a növekedés. Kialakult egy olyan vásárlói csoport, akik a technológiailag lefejlettebb drónokra vágynak, mint a nemrég bemutatott DJU Air2S Fly More Combo, ami magas ára ellenére is igen sikeres.

- mondta lapunknak Takács Csaba, az Alza.hu magyarországi vezetője, aki elmondta, hogy ez mellett a DJI Mini 2 és a DJI Mini is nagyon népszerű, hiszen ezek alacsonyabb árú alapmodellek.

A negyedik negyedévben (karácsonyi szezonban) a drónok eladásai minden évben a legmagasabbak, mivel a drónok szép, és népszerű ajándékot jelentenek a technológia iránt érdeklődőknek. Idén várhatóan a DJI Mini 2 Fly More Combo modell lesz az egyik legnépszerűbb választás.

Arról, hogy mely modellek népszerűek, az eMagot és az Extreme Digitalt is megkérdeztük, ahol mintegy kétszáz különböző termékből válogathat az, aki drónt vásárolna. Elmondásuk szerint míg 2015-ben az egyszerűbb játékdrónokat keresték a vásárlók, az utóbbi évben azonban már bruttó 180 ezer forintra emelkedett az eladott drónok átlagára. Ennyiért már látványos videofelvételek készítésére is alkalmas, a széllökéseket is bizonyos mértékben kompenzálni képes és a felvétel készítőjét is követni tudó fejlett típusokat lehet venni. Bár 2021 elején megtorpantak az eladások a februárban hatályba lépett a korábbinál jóval szigorúbb szabályozások miatt, tavaszra és nyár elejére a komoly érdeklődők már kiismerték az előírásokat, így ismét egyre többen vásároltak ilyen eszközöket.

Mostanra éves szinten ezres nagyságrendben fogynak a drónok. Mind az eMAG-nál, mind az Extreme Digitalnál jól fogytak a drónok tavasztól őszig, októberben érzékeltünk mindkét márka esetében visszaesést: nem tudni, hogy a Black Friday leárazásokat akarják kivárni a vásárlók, vagy egyszerűen a rossz idő miatt szorult vissza a terméktípus (hiszen esőben, nagy szélben nem igazán lehet használni a kereskedelmi forgalomban elérhető drónokat).

A bolt javaslata szerint az idén hatályba lépett előírások nyomán már csak annak érdemes drónt vásárolnia, akit valóban behatóbban érdekel ez a technológia, netán professzionális fotózással, videózással foglalkozik, hiszen az eszközök regisztrációja mellett személyesen kell vizsgát tenni a közlekedési hatóságnál a legális használathoz.

Nem számítunk arra, hogy idén tömegtermék lenne karácsonykor a drón, ugyanakkor egyre nagyobb tudású, profibb gépeket keresnek a vásárlók, tehát elképzelhető, hogy az eladások által generált forgalom tekintetében viszont lesz növekedés.

- mondta megkeresésünkre az Emag/Extreme digital.

A MediaMarkt is árusít drónokat, elmondásuk ezek iránt a nyári hónapokban nő meg a kereslet. Bár 2021 márciusáig érezhető volt a témával kapcsolatos edukáció hiánya, ők kifejezetten fontosnak tartják, hogy a felhasználók megkapják a megfelelő tudást, ezért üzleteikben szakértők segítenek az igényeknek megfelelő eszköz kiválasztásában.

Kínálatunkban nagyjából 10 féle drón található, különböző felszereltséggel. Ez azt jelenti, hogy egy-egy típus akár 5 különböző tartozékkészlettel is elérhető, attól függően, hogy az adott felhasználónak mire van szüksége. Abban, hogy mindenki megtalálja a céljainak legmegfelelőbb eszközt és felszerelést, áruházi szakértőink is segíthetnek.

Áruházaikban és a webáruház felületén pedig a a pártízezer forintostól egészen a magasabb árkategóriájú eszközökig rendelkezünk készlettel, így mindenki megtalálja a pénztárcájának vagy elképzeléseinek legmegfelelőbb drónt. Árak tekintetében a magasabb felszereltségű, drágább eszközök is igen népszerűek.

Ezeknek az ára akár az 1,8 millió forintot is elérheti, attól függően, hogy milyen kiegészítőkkel vásárolják meg. Ezek a drónok még mindig az általános felhasználásra szánt kategóriába tartoznak, de természetesen ezek már jóval magasabb felhasználói élményt nyújtanak, mint alacsonyabb árkategóriájú társaik.

- nyilatkozta az áruház, akik kérdésünkre elmondták, hogy a termékkategória szezonja a nyári hónapokra esik, azonban várhatóan az ajándékválasztás miatt karácsonykor is népszerű lesz ez a termék. Tapasztalataik alapján ekkor az alacsonyabb árkategóriájú drónok a keresettebbek, amelyek már pár tízezer forinttól elérhetőek.

Ezeket játékdrónoknak is nevezzük, becenevük is mutatja, hogy ezek az eszközök inkább általános, mindennapi felhasználásra, esetleg kezdők számára a legmegfelelőbbek. Ilyen például a DJI Tello drón, amely az alapfelszereltség mellett további kiegészítőkkel is választható.

A Media Markt üzletláncaiban is jelenleg a DJI drónjai vezetik az eladási listákat. Nagyon népszerű márka továbbá az egyszerűbb, Mini 2 és Mavic Mini drónja, de folyamatosan a lista vezetői között van ugyanezen eszközök nagyobb felszereltségű verziója is. Ezeket Mini 2 Fly More Combo, illetve Mavic Mini Fly More Combo néven kereshetik az érdeklődők. A Fly More Combo termékek esetén több tartozékkal érkezik az eszköz, de az alapcsomag is kielégíti a kezdő drónfelhasználók igényeit.