Hiába méregdrága, kapkodnak utána: kiderült, melyik a magyarok kedvenc iPhone-ja

Nincs már sok hátra az iPhone 12 Mininek itthon sem, hiszen az Apple június végén bejelentette, hogy leáll a gyártás, mivel a készülék nem hozta a várt eladási számokat. A Pénzcentrum piaci szereplők segítségével járt utána, hogy itthon mennyire népszerű a legkisebb, legolcsóbb iPhone 12-es. Az is kiderült, hogy melyik modelleket vásárolják a leginkább a hazai Apple-őrültek, és megtudtuk, miért a legkisebb háttértár a legnépszerűbb.

Június végén jelentette be az Apple, hogy már a széria kifutása előtt leállítja az iPhone 12 Mini gyártását, mivel elég gyenge volt a kereslet iránta. Immár csak a készletek erejéig lehet megvásárolni a 12-es széria legolcsóbb modelljét. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy itthon hogy teljesített a 12 Mini, illetve a szakértőkkel a magyarok iPhone vásárlási szokásait is körbejártuk.

Amíg az iPhone szériák 3 tagból álltak, addig általánosan elmondható volt, hogy az olcsóbb modellek voltak a legnépszerűbbek, de a Pro Max, illetve legdrágább modellek is árkategóriájukhoz képest jól teljesítettek - mondta kérdésünkre Szabó Gábor, a Telenor Magyarország készülék-portfólió menedzsere.

A Mini-széria sem fogyott rosszul, de szakmai körökben mi is hallottunk olyan információkat, hogy a gyártó nem elégedett a jelenlegi eladásokkal. Ennek lehet az oka az, hogy árazás tekintetében nem jelentős a különbség a 12 mini és a 12-es modell között

- ismertette a szakértő. Emellett a legkisebb 12-es szerinte pont a mérete miatt szerepelt rosszabbul az eladási listákon a többi darabnál.

A mini széria 5,4”-es kijelzőméretével ma már viszonylag kicsinek számít. Ez egy nieche termék; aki Apple rajongó és akinek nagy az iPhone 12 6,1”-es mérete, annak lehet megfelelő ez a készülék. Mivel a tartalomfogyasztási szokások átalakultak és egyre többet használjuk a mobiltelefont digitális tartalmak fogyasztására, úgy gondoljuk, hogy egyre kevesebb olyan felhasználó van, aki a kisebb készülékeket keresi

- fejtette ki Szabó Gábor. Emellett a szakértő azt is kiemelte, hogy egy-egy új modell bevezetésekor sokan rárepülnek a régebbi darabokra is:

A legtöbb gyártóra igaz, hogy új szériák bevezetésével a korábbi széria ára központilag jelentősen csökken. Ezt a módszert a felhasználók már jól ismerik; megfigyelhető, hogy az új széria 1-3 hónapjában még a korábbi modelleket is keresik.

Az eMAG kérdésünkre válaszul azt írta: a Mini a kis mérete miatt a hölgyek között közkedvelt, de a műszaki cikkeket alapvetően férfiak keresnek a prémium szegmensben. A teljes Apple okostelefonos portfóliót tekintve az SE és 11 modellek fogynak a legnagyobb darabszámban, míg az iPhone 12 és 12 Pro/Pro Max modellek generálják a legnagyobb forgalmat az eMAG-nál.

A Media Markt közölte, hogy a 12 Mini esetében valóban alacsonyabb volt a kereslet a többi modellhez képest, valószínűleg ezt a termék belépő ára igazolja, amint az a visszajelzésekből látszik. Ugyanakkor mára az Apple korrigálta az átadói árakat, ezért a kereslet és ezen termékek forgalma is felfele ível már a korábbiakhoz képest - tették hozzá.

Hozzátették, hogy az utóbbi évekhez képest a magasabb árfekvésű modellek között nagyon jól szerepel a 12 Pro és Pro Max, és nem csak a 128GB-os verziókban.

Ezek a termékek érték alapon mindig a legjobb 10-ben végeznek az eladási listán, a heti piaci adataink szerint - írták.



Sokan veszik a legolcsóbbat

A webáruház kifejtette: háttértárból egyértelműen a legkisebb méreteket részesítik előnyben a vásárlók, hiszen digitálisan a felhőben már könnyen tárolhatjuk adatainkat.

Azt is elárulták, hogy a 200 ezer forint alatti árú modellek teszik ki az eladott iPhone-ok mintegy 70 százalékát az eMAG-nál.

Mint írták, jelenleg náluk az iPhone SE és 11 modellek számítanak a "belépő kategóriának", és a vásárlások 60 százalékát ez a kategória teszi ki, 12 Minitől felfelé a maradék 40 százalék realizálódik.

A Media Marktnál a legnépszerűbb iPhone modellek az SE 2020 és az iPhone 11, legnagyobb mértékben a 64Gb-os tárhelyűeket keresik a vásárlók. Hozzátették, hogy az utóbbi évekhez képest a magasabb árfekvésű modellek között nagyon jól szerepel a 12 Pro és Pro Max, és nem csak a 128GB-os verziókban.

A Telenornál is azt látják, hogy egy adott iPhone-széria esetében mindig a legolcsóbb verzió fogy a legjobban. Ilyenek például az iPhone XR, 11-es és 12-es modellek. A vállalat adatai szerint 128 GB-os memóriavariánsok teljesítettek az eddig a legjobban, de a legkisebb (és így legolcsóbb) 64-es variáns is jól fogyott.

Tapasztalataink szerint a bevezetés utáni hónapokban az árkategóriájához képest az adott széria legdrágább modelljei is népszerűek szoktak lenni

- tette hozzá Szabó Gábor, majd a legolcsóbb iPhone SE kapcsán arról beszélt, egyértelműnek látszik, hogy az Apple-felhasználók az innovációkat keresik, pontosabban azt várják, hogy a pénzükért cserébe új funkciókat kapnak, és ezért hajlandóak többet is fizetni.

Így a 11-12-es szériákhoz képest az SE eladások ugyan elmaradtak a Telenornál, arra viszont tökéletes a modell, hogy az Apple belépjen a középkategóriába és megismertessék az iPhone funkciókat és az Apple életérzést azokkal, akik adott esetben nem szeretnének több százezer forintot kifizetni a készülékekért.

A legolcsóbb mostani szériás Apple-telefonról az eMAG azt írta, hogy náluk elég népszerű, mert sok olyan vásárló van, aki túlságosan nagynak tartja a mai készülékeket, és jobban preferálja az iPhone 8-ashoz hasonló méretet és kialakítást.

Ugyanakkor az iPhone SE 2020-ban jóval gyorsabb lapka dolgozik, és jobb fotókat lehet vele készíteni, mint az iPhone 8-assal, kompromisszumot igazából csak a kisebb kapacitású akkumulátor esetében kell kötni a modell kapcsán, de ha valaki autóban, irodában is tudja tölteni a telefonját, annak ez nem jelent problémát

- tették hozzá.

A Media Marktnál az okostelefonok rangsorát toronymagasan ez a modell vezeti érték alapon, gyakorlatilag a megérkezése óta.

A felhasználók ennél a modellnél a telefon tudásában észlelhetnek lényegi különbséget (kamera, processzor, RAM stb.), méretre viszont semmiképpen sem kell kompromisszumot kötniük, vásárlói adataink is azt igazolják, hogy ez mindig is keresett méret volt

- tették hozzá. A régebbi iPhone-ok kapcsán pedig megjegyezték: pár hónapja a 7-es szériából kapkodták el 2-3 hónap alatt azt a nagyobb mennyiséget, ami érkezett (1500 db). Mint írták, gyakorlatilag ameddig frissítés érhető el az adott készülékhez, az el is adható.