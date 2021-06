Szinte hihetetlen, de többen vettek számítógépet, mint telefont a járványidőszakban

Az elmúlt egy évben szinte teljesen digitalizálódott az életünk. A koronavírus-járvány hatására még inkább hozzá nőttünk a telefonunkhoz és a számítógépünkhöz, hiszen a virtuális térben éljük a mindennapjainkat: itt dolgozunk, tanulunk, beszélgetünk a szeretteinkkel, „járunk” koncertre, színházba, moziba. Ám ez komoly kihívás elé állítja a gépeinket, hiszen még gyorsabb teljesítményre és még több adat tárolására van szükség, ráadásul sokaknak új eszközöket is be kellett szerezniük, hogy dolgozni vagy tanulni tudjanak. Egy digitális eszközhasználati szokásokról készült felméréséből1 kiderül többek között, mire és hogyan használjuk az eszközeinket a pandémia alatt, és mennyire vagyunk biztonságtudatosak, ha az adatainkról van szó.

A kitöltők közül szinte mindenki használ okostelefont (94%), a válaszadók több mint fele e nélkül el sem tudná képzelni az életét. Laptopja/asztali számítógépe 82 százaléknak van, digitális adathordozóval, például pendrive-val pedig 79 százalék rendelkezik. A nők körében egyértelműen a telefon viszi a prímet, ha választani kell, a férfiaknál viszont jóval kiegyenlítettebb az arány a három eszköz között, és közülük többen használnak PC-t, mint laptopot.

A koronavírus egyik mellékhatása: digitalizáltabbak lettünk, mint valaha

A felmérés rávilágított, hogy a Covid-19 járvány kirobbanása sokak számára extra eszközberuházással járt. Az otthoni munkavégzésre és az online oktatásra való átállás miatt minden hatodik válaszadónak kellett beszereznie valamilyen új digitális eszközt. Közülük a legtöbben laptopot vagy számítógépet vettek (46%), de fülhallgatóra/headsetre is sokaknak volt szüksége (42%). Új memóriamegoldásokat (RAM, SSD, USB-kulcs, külső tárhely) közel 22 százalék vásárolt, illetve egyéb számítógép-alkatrészt mintegy 10 százalék igényelt. Egy új okostelefonba csupán 11,5 százaléknak kellett beruháznia.

A vírushelyzet az eszközök alkalmazásának gyakoriságát is befolyásolta. A home office-időszak hatása jól érzékelhető a válaszok alapján: a számítógépet/laptopot, az okostelefont, a webkamerát és a különféle memóriamegoldásokat gyakrabban használtuk az elmúlt egy évben. Ritkábban vettük elő azonban a digitális fényképezőgépeket, hiszen kevesebb olyan esemény volt, ahol kattogtathattuk volna ezeket.

A vizsgálatból az is kiderült, mire vettük igénybe leginkább a digitális készülékeinket. Nem meglepő, hogy a megkérdezettek első helyen a tanulást és munkát jelölték meg, ezután viszont rögtön a szórakozás következik – ide tartozik pl. a zenehallgatás, filmnézés, online színházi közvetítés. Harmadik helyezett a sorban a kapcsolattartás, míg az információszerzés csak a negyedik helyen szerepel. A legkevésbé az önfejlesztéshez és a sportoláshoz támaszkodtak a digitális eszközökre a résztvevők, pedig a tavaly tavaszi karantén-korszak egyik slágere volt az online jógaóra.

Akár 20-nál is több online meetingünk van hetente

A Kingston arra is kíváncsi volt, hogy a válaszadók milyen gyakran vesznek részt virtuális üzleti eseményeken, legyen az megbeszélés, konferencia, workshop, vagy bármi egyéb. A felmérés rámutatott, hogy a felsőfokú végzettségűek közel kétharmada (61%) csatlakozik eltérő rendszerességgel valamilyen webes rendezvényhez kifejezetten munka miatt. 23 százalékuk hetente átlagosan egy-két ilyet ír be a naptárjába, százból hárman pedig több mint 20 meetinget ülnek végig egy héten.

Munka után ennél is többen veszünk részt online programokon szórakozás, önfejlesztés, információszerzés, kapcsolattartás, sportolás céljából, jellemzően szintén heti egy-két alkalommal. Ám ennyi videós találkozóhoz már komoly digitális eszközparkra van szükség, megbízható és erős rendszerekkel, illetve memóriamegoldásokkal, amelyek megfelelő háttértámogatást nyújtanak a gyors és zavartalan teljesítményhez.

„Ha kiegészítő memóriát és gyors SSD-meghajtót építünk be a számítógépünkbe, sokkal jobb videokonferencia-élményben lehet részünk az olyan platformokon, mint a Teams, a Zoom vagy a Google Meet. A hozzáadott memóriával hatékonyabbá válik a multitasking, több alkalmazást futtathatunk egyszerre, az SSD-k pedig gyorsabb indítási időt tesznek lehetővé”

– mondta Kaszál Norbert, a Kingston Technology Magyarországért és Szlovéniáért felelős üzletfejlesztési menedzsere.

Biztonságban tudjuk az adatainkat?

A felmérés ezenkívül azt is vizsgálta, hogy állunk az adattárolás és az adatbiztonság terén. Csaknem minden válaszolóra igaz, hogy használ valamilyen memóriamegoldást (95%). A többségnek (74%) USB-kulcsa van, 63% pedig a felhőalapú megoldásokat részesíti előnyben, de népszerűek a memóriakártyák (53,5%) és a külső merevlemezek (48,5%) is. SSD-meghajtót a megkérdezettek 34 százaléka használ.

„A felmérés eredménye is jól mutatja a felhő népszerűségét, ám fontos, hogy a felhőben tárolt fotókról, videókról és egyéb fájlokról is rendszeresen készítsünk biztonsági másolatot. Ezt kényelmesen elvégezhetjük SSD-vel, USB-kulccsal vagy memóriakártyával is. Így hálózati kimaradás vagy a felhőszolgáltatás megszakadása esetén sem vesznek el az adataink. Az érzékeny információk tárolására pedig olyan kiegészítő megoldásra is szükség van, mint a titkosított pendrive, amellyel fizikailag is biztonságban tudhatjuk a kényes fájlokat” – hangsúlyozta a Kingston szakértője.

Titkosított pendrive-val és/vagy SSD-vel azonban csak százból hét kitöltő rendelkezik – még a felsőfokú végzettségűek esetében is. Ennek egyrészt az lehet az oka, hogy ezek az adathordozók jelentősen drágábbak a hagyományos változatoknál. Ezért sokan nem engedhetik meg maguknak ezeket, annak ellenére, hogy ma már 15 000 forintért is hozzájuthatunk például egy belépő szintű, 32 GB-os titkosított USB-kulcshoz. Másrészt, az is előfordulhat, hogy viszonylag kevesen tartanak adataik kapcsán illetéktelenek hozzáférésétől, holott ez valós veszély.

Éppen ezért a Kingston azt is felmérte, hogy az eszközhasználók mit tesznek személyes adataik biztonságáért. A kérdőív kitöltőinek meglepően magas aránya, kétharmada (65%) jelszóval és kétlépcsős azonosítással védi az adatait. Azonban minden ötödik válaszadó rácsodálkozott a kérdésre, hogy miért ne lennének biztonságban az adatai.

„Az elmúlt egy évben egyértelműen népszerűbbek lettek azok a tevékenységek, amelyek nemcsak a sávszélességet, de a memóriaigényt is nagymértékben növelik. Emellett az egyre gyakoribb kibertámadások miatt az érzékeny üzleti és a személyes információk biztonsága is felértékelődött, bár a felmérés is rávilágított, hogy a titkosított megoldások még mindig nem eléggé elterjedtek Magyarországon. Akár az adatok biztonságos tárolásáról és hordozásáról, akár az informatikai rendszerek teljesítményének növeléséről van szó, a Kingston Is With You üzleti filozófia jegyében több mint 30 éve támogatjuk a vállalati és a végfelhasználókat mérnöki szakértelmünkkel, megbízható és minőségi termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, bárhol is legyenek a világban” – tette hozzá Kaszál Norbert.