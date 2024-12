Mi az az IPA-igazolvány, ami Delhusa Gjonnak van és mire jó: IPA-igazolvány ára, IPA kedvezmények

Delhusa Gjon nagy port kavart parkolási ügye, illetve leginkább az ezzel kapcsolatos vállalhatatlan viselkedése kinyitott néhány érdekes szelencét. Nevezetesen, hogy az ügy kezelését a celeb úgy akarta megoldani, hogy mindenféle, hivatalos iratnak tűnő jelvényt lóbálgatott. Ezek egyike volt az úgynevett IPA-igazolvány. De egyáltalán mi az az IPA-igazolvány? Mire jó az IPA-igazolvány? Milyen kedvezményekre jogosít fel bárkit az IPA-igazolvány? Mutatjuk!

Tegnap végigfutott a médián Delhusa Gjon vállalhatatlan viselkedése, amikor is Újbuda alpolgármestere megpróbálta számon kérni a celebet, amiért az teljesen nyilvánvalóan a tilosban parkolt. Viszont a polgárőrök intézkedésének nyugodt tudomásulvétele helyett az énekes felpaprikázott hangulatba került. Akit érdekel az esetről készült videó a Blikk cikkében megnézheti.

Az ügy pikantériája azonban az, hogy nem is igazából a tilosban parkolása lett itt a lényeg, hanem az, hogy a táncdalénekes egy idő után kétféle rendőrigazolványnak tűnő iratot is elkezd lobogtatni olyan látszatot keltve, mintha ő maga is rendőr lenne (?), rendőrt lett volna (?), és most igazából magát kellene igazoltatnia (?).

Mi az IPA-igazolvány?

Az egyik jelvényes igazolvány, amivel Delhusa hadonászott egy úgynevezett IPA-igazolvány volt, erről egyelőre azt tudjuk, hogy

Delhusa John egy 2000-ben kiállított, papíralapú IPA-igazolványt mutatott fel jelvényes bőrtokban. Ez az igazolvány 1990 és 2013 között volt használatos. 2013 óta évente új plasztikkártya kerül kiadásra. Delhusa nagyon rövid ideig volt tag, még 2000 környékén, azóta az IPA Magyar Szekció egyetlen tagszervezetének sem tagja. Tehát az állítása, hogy régóta tag, nem igaz

- ezt Mészáros Mária az International Police Association Magyar Szekció Tagszervezeteinek Szövetségének elnöke mondta el a Telexnek. Csak hogy képbe kerüljünk, az IPA, vagy magyarul a Nemzetközi Rendőrszövetség nem lát el semmilyen rendészeti feladatot. Ez egy nonprofit szervezet, ami 1950. január 1-jén alakult meg Arthur Troop lincolnshire-i őrmester kezdeményezésére. A szervezet „a szakmai és baráti kapcsolatok megteremtését segíti elő a világ rendőrei között” – olvasható az IPA hivatalos magyar oldalán.

Az IPA-ról azt is érdemes tudni, hogy a szervezet ma már a világ 68 országában működik, és közel 400 ezer tagot számlál, akik jelenleg is a rendvédelem területén dolgoznak, vagy korábban ezen a területen tevékenykedtek. A tagszervezetek tagjai között megtalálhatók a rendes tagok és a Baráti Kör tagjai is. Utóbbi csoportba tartozott például Delhusa Gjon. Az IPA Baráti Kör tagjai olyan személyek lehetnek, akik sem jelenleg, sem korábban nem voltak rendőrök vagy más rendészeti szerv tagjai. Ez leginkább egy pártolói vagy támogató tagságra emlékeztet: bár hivatalosan nem számítanak a szervezet tagjainak, az igazolvány birtokában tanácskozási joggal részt vehetnek a tagszervezet gyűlésein.

Mindezek fényében igazából teljesen érthetetlen, hogy a celebénekes miért hordja magánál, pláne miért lóbálja ilyen helyzetekben a nagyon-nagyon régi „IPA-jelvényét”, főleg olyan helyzetben, ahol az egész úgy jön le, mintha valahogy így akarná megúszni a felelősségre vonást.

IPA-igazolvány ára

Kicsit utánanézve az IPA magyar szekciójának oldalán meg lehet találni, hogy a tagdíj idén januártól 20 ezer forint, és hogyha valakinek elfogadják a jelentkezését, annak utána lehetőség szerint az szja 1 százalékát is a szervezetnek kell adnia, hogyha módja/lehetősége van rá. Ergo 20 ezer forintért gyakorlatilag bárki tag lehet. Ám ahogy fentebb kiderült a magyarországi elnök válaszából az albán származású magyar celeb jelenleg egyáltalán nem tagja a szervezetnek, igazából már több mint 20 (!) éve.

Mire jó az IPA-igazolvány?

Az IPA (International Police Association) igazolvány az IPA tagságot igazolja, és bizonyos előnyökkel járhat, különösen a nemzetközi rendészeti közösséghez való kapcsolódásban. Az igazolvánnyal járó kedvezmények és lehetőségek jellemzően az IPA célkitűzéseihez kapcsolódnak, például a barátság, a szakmai együttműködés, és a rendészeti dolgozók támogatása terén. Az alábbiakat érdemes tudn!

Milyen kedvezményeket ad az IPA igazolvány?

Szálláshelyek kedvezményes igénybevétele:

Az IPA rendelkezik saját szálláshely-hálózattal, amelyet a tagok kedvezményes áron vehetnek igénybe. Ezek általában IPA házak, amelyek világszerte elérhetők és kifejezetten IPA-tagok számára fenntartottak.

Kapcsolatépítés:

Az igazolvány egyfajta belépőt jelent az IPA rendezvényeire, konferenciáira, és találkozóira, ahol a tagok megoszthatják tapasztalataikat, szakmai kapcsolatokat építhetnek ki, vagy egyszerűen csak barátkozhatnak a rendészeti közösség tagjaival.

Nemzetközi támogatás és védelem:

Külföldi utazás során az IPA tagság nyújthat némi segítséget vagy támogatást rendészeti helyzetekben, például informális tanácsot vagy helyi kapcsolatfelvételt.

Eseményeken és tanulmányutakon való részvétel:

Az IPA különböző szakmai és kulturális programokat szervez, amelyekhez az igazolvány birtokosai könnyebben hozzáférhetnek.

Kedvezmények bizonyos partnereknél:

Bár nem minden országban elérhető, néhol az IPA-tagok kedvezményeket kaphatnak utazásokra, rendezvényekre, vagy akár üzletekben. Ezek az előnyök általában helyi szinten szerveződnek, így érdemes a helyi IPA tagszervezetnél érdeklődni.