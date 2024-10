Vadonatúj streaming platform érkezik Magyarországra: rengetegen vártak már rá

Az AMC Networks International Central and Northern Europe (AMCNI CNE) és a Magyar Telekom stratégiai partneri együttműködése keretén belül debütál a SELEKT, az AMCNI CNE saját streaming szolgáltatása.

Az AMCNI CNE streaming szolgáltatása Európában először Magyarországon, a Magyar Telekom 2020 szeptemberi és utáni IPTV és Telekom TV díjcsomaggal rendelkező ügyfelei számára (kivéve Közszolgálati, Alap és S díjcsomag) lesz elérhető. A SELEKT 1800 órányi tartalmával teljeskörű szórakozást nyújt a család minden tagja számára: közkedvelt filmekkel és sorozatokkal, exkluzív sportközvetítésekkel, ismeretterjesztő- és gasztrotartalmakkal, gyermekműsorokkal. A folyamatosan frissülő műsorkínálat – többek között – olyan ikonikus filmekkel várja a nézőket, mint az Éhezők viadala vagy a Torrente. Ami a közönségkedvenc sorozatokat illeti, az AMC saját gyártású műsorai közül a The Walking Dead – The Ones Who Live Magyarországon egyedül a SELEKTEN streamelhető.

A magyar piacon a harmadik legnagyobb portfolióval rendelkező AMCNI CNE kötelékébe tartozó Spektrum saját gyártású produkciói közül a Thuróczy Szabolcs nevével fémjelzett Tabukról tabuk nélkül és a Tiltott Zónák első évada is elérhetővé válik a nézők számára. A család fiatalabb tagjai a SELEKT-nek köszönhetően – más, jól ismert és közkedvelt mesehősök mellett – Thomas, a gőzmozdony kalandjait követhetik bármikor, de a gasztroműsorok szerelmesei is megtalálják számításaikat Jamie Oliver és a TV Paprika számos saját gyártású műsorának köszönhetően. A sportrajongók a Sport TV-n kívül egyedül a SELEKT-en követhetik a Kézilabda Bajnokok Ligája, NBA- és MLB-mérkőzések, illetve további sportközvetítéseket élőben. Az élő közvetítések mellett a Sport TV saját gyártású sorozatai és magazinjai- mint a Harmadik Félidő, Trash Talk, Alley-oop, A Calcio Titkai - bármeddig visszanézhetők, mindezek mellett a Sport1-en és Sport2-n élőben közvetített legjobb meccsek is elérhetők egy hétig.

Az 5 regisztrálható eszköz és a 3 párhuzamosan futtatható stream segítségével a család tagjai bárhol, bármikor kényelmesen elérhetik kedvenc műsoraikat.

A SELEKT mellett a vállalat elindítja SELEKT Light szolgáltatását is, amely regisztrációval bárki számára hozzáférhető. A SELEKT Light-on a felhasználó ízelítőt kap a csatornák kiemelt tartalmaiból, betekintést nyerhet legújabb saját gyártású műsorokba: tartalmak a lineáris csatorna kínálatából, valamint a saját gyártások első epizódjaiból. A frissen debütáló izgalmas, magával ragadó Minek ment oda első epizódja október 13-27-ig a SELEKT Light-on lesz látható. Ezzel párhuzamosan az AMC Mikro megszűnik. Fontos különbség a két szolgáltatás között, hogy a teljes tartalomlista – beleértve az élő sporttartalmakat – csak a SELEKT-en érhető el.

Az AMC csoport évek óta készül első streaming termékének elindítására Közép Európában. A SELEKT egyszerre biztosítja nézőink számára, hogy lekérhető módon is hozzájuthassanak a legkiválóbb tartalmainkhoz -bármikor, bárhol - miközben tovább erősödik a tavaly megszerzett dobogós pozíciónk a hagyományos, lineáris televíziók között is. Ennek az építkezésnek fontos mérföldköve a Magyar Telekommal régóta tartó, kitűnő együttműködésünk új szintje a SELEKT-tel

– mondta el a szolgáltatás indulása kapcsán Málnay B. Levente, a vállalat vezérigazgatója.

Az AMC csoport régóta a Magyar Telekom kiemelt és megbecsült partnere. A lineáris tévécsatornák mellett évek óta színesítjük tartalmaikkal a FilmKlub szolgáltatásunkat. Együttműködésünk a SELEKT indulásával még szorosabbá válik, hiszen csak a Telekom tévéelőfizetői számára lesz elérhető a streaming szolgáltatás. Telekomos ügyfélként is várom már a SELEKT tartalmait, mint pl. a mindig izgalmas kézilabda Bajnokok Ligája meccseket vagy az NBA kosárlabda mérkőzéseket, illetve olyan közkedvelt magyar sorozatokat, mint pl. a Tabukról tabuk nélkül. De abban is biztos vagyok, hogy a SELEKT a család minden tagja számára feltuningolja és tartalmassá teszi majd az otthoni kikapcsolódást

- mondta el Rajki Annamária, a Magyar Telekom TV&Entertainment igazgatója

A SELEKT streaming szolgáltatás azon Magyar Telekom ügyfelek számára érhető el, akik olyan Telekom TV vagy IPTV díjcsomaggal rendelkeznek, amely 202009-es vagy későbbi portfólióba tartozik (kivéve Közszolgálati, Alap és S díjcsomagok). Az érintett előfizetők számára a szolgáltatás további költséggel nem jár.