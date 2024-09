Egyre pofátlanabb, ami a koncertjegyekkel történik: ki bírja ezt még megfizetni?

A koncertjegyek árának emelkedése új szintre lépett az elmúlt időszakban. Míg Bruce Springsteen rajongói több mint 120 fontot fizettek a 2024-es turné állójegyeiért, addig Billie Eilish 2025-ös brit turnéjára már 145 fontba kerültek hasonló jegyek. Bár Taylor Swift és Beyoncé koncertjeire lehetett olcsóbb jegyeket is kapni, ezek gyorsan elfogytak, és sok rajongó csak 300 font feletti áron jutott belépőhöz - írja cikkében a Sky News.

A koncertjegyek áremelkedésének hátterében a szakértők szerint több tényező áll. Matt Hanner, a Runway foglalási ügynökség igazgatója szerint a kereslet is hozzájárul ehhez: "Egyre több az olyan ember, aki szívesen költi a rendelkezésre álló jövedelmének nagy részét arra, hogy elmenjen egy nagy zenei eseményre."

Jon Collins, az élőzenei ipart képviselő LIVE szervezet vezetője rámutatott, hogy a nagyszabású koncertek magasabb költségekkel járnak, amit az infláció is befolyásol.

Több különböző tényező is van - ott van a show látványossága, a gyártási költségek és minden, ami a jegyárba beleszámít. De ott vannak az alapok is

- mondta Jon Collins.

A művészek bevételeiről kevés konkrétumot ismerünk, de szakértők szerint nem egyszerűen kapzsiságról van szó. A bruttó bevételek 50-70%-a marad a promóterek és a művészek számára, de ebből még sok költséget kell fedezni. Egyes előadók kritikusan nyilatkoztak a magas jegyárakról: Tom Grennan szerint "rengeteg művész olyan jegyeket dobott piacra, amelyek túl drágák a mostani időkhöz képest". Paul Heaton énekes-dalszerző 30 fontban maximálta jegyárait, hogy fellépjen az iparág "kapzsisága" ellen.

A jegyértékesítő oldalak olyan gyakorlatai, mint a dinamikus árazás, szintén hozzájárulnak a költségek emelkedéséhez. A brit Which? fogyasztóvédelmi szervezet szerint az extra díjak akár 20%-kal is növelhetik a jegyárakat. Az Egyesült Királyságban az áfa is jelentős tényező, ami 20%-kal emeli a jegyárakat. Jon Collins szerint ez magasabb, mint más országokban: "Az olyan versenyképes nagy piacokon, mint Franciaország, ez 5%. Németországban 7%, Olaszországban 10%."

Az iparági szereplők hangsúlyozzák, hogy az áremelkedés nem egyformán érinti az összes koncertet. Míg a legnagyobb sztárok fellépései egyre drágábbak, addig széles skálája van az elérhető árú vagy ingyenes koncerteknek is.