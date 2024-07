Folytatódik a bohózat az olimpián, borul a magyarok programja: újabb versenyt kellett halasztani, talán meg sem rendezik

Nem tudják megrendezni a férfi triatlonversenyt kedden a párizsi olimpián, mert a Szajna vize még mindig szennyezett. A szervezők szerdára halasztották a versenyt a női szám utánra, ha addigra sem javul a helyzet, akkor pénteken újra megpróbálják. Amennyiben ekkorra sem lesz megfelelő a vízminőség, úgy az úszást kiveszik, és csak duatlon versenyt rendeznek. Bicsák Bence és Lehmann Csongor most nem tud mást tenni, mint hogy áttervezik a napjukat, de edzeni nem lesz egyszerű, a kerékpárokat már elvitték a verseny helyszínére, vissza kell őket szerezni. A helyzetet bonyolítja, hogy kedd estére figyelmeztetést adtak ki heves zivatarok veszélye miatt Párizs környékére.

A párizsi olimpia férfi triatlonversenye nem a tervezett időpontban, kedden kerül megrendezésre, mivel a Szajna szennyezettségi szintje továbbra is túl magas. Ez további bizonytalanságot okoz a sportolóknak - írja a Reuters. A versenyt már napok óta tologatják, mert a folyó vize nem alkalmas úszásra.

A verseny szerdára, 08:45-re halasztották, közvetlenül a női verseny utánra, amelyet aznap reggel 8 órára terveztek. A szervezők korábban azt mondták, hogy bíznak abban, hogy a vízminőség javulni fog a versenyre, miután a múlt pénteki és szombati esőzések beszennyezték a folyót.

Annak ellenére, hogy a vízminőség az elmúlt órákban javult, az úszópálya egyes pontjain a mérési értékek még mindig az elfogadható határértékek felett vannak. A Párizs 2024 és a World Triathlon megismétli, hogy prioritásuk a sportolók egészsége

- írták a közleményben a szervezők. Amennyiben a baktériumszintek szerda reggelre is túl magasak maradnak, mind a férfi, mind a női versenyeket elhalasztják péntekre. Ha pénteken sem lesz megfelelő a vízminőség, az úszószakaszt elvetik, és helyette duatlonban (futás-kerékpározás-futás) versenyeznek majd. Az augusztus 5-i vegyes triatlon váltóverseny esetében pedig augusztus 6-a lesz tartaléknapként kijelölve.

A párizsi hatóságok ígéretet tettek arra, hogy az olimpia egyik legfontosabb örökségeként úszhatóvá teszik a Szajnát. Ennek érdekében 1,4 milliárd eurót költöttek a szennyvízinfrastruktúra fejlesztésére. Anne Hidalgo polgármester maga is megmártózott korábban a folyóban annak érdekében, hogy meggyőzze kétkedőket arról: valóban úszhatóvá válik majd a Szajna. Azonban az esőzés jelentős mértékben növeli a baktériumoknak a koncentrációját. Seth Rider amerikai triatlonista elmondta újságíróknak: különleges intézkedéseket tett annak érdekében, hogy felkészüljön ezekre az esetleges fertőzésekre.

Tudjuk jól, hogy lesz némi E. coli-expozíció, ezért én csak megpróbálom növelni az E. coli-küszöbömet úgy, hogy mindennapi életem során kiteszem magam egy kis E. colinak

- magyarázta.

Felborul a magyar triatlonosok napja

A két magyar induló, Bicsák Bence és Lehmann Csongor most nem tud mást tenni, mint hogy áttervezik a napjukat, és arra készülnek, hogy szerdán a lehető legjobb állapotban álljanak rajthoz – írja a Telex. A Magyar Triatlon Szövetség szakmai igazgatója, Lipták Tamás szerint "szerencse a szerencsétlenségben", hogy a két sportoló még nem indult el a pályára, amikor bejelentették a döntést, így valamennyire vissza tudtak aludni, "amennyire egy ilyen helyzetben lehetséges".

A magyar sportolóknak valahol edzeniük kell, de ez nem olyan egyszerű és magától értetődő dolog egy olimpia helyszínén. Például a kerékpárokat már tegnap begyűjtötték a szervezők, ők vitték volna a versenyhelyszínre, most ezeket is vissza kell szerezni.

A legfontosabb, hogy nyugodtak maradjanak a fiúk, ahogy tegnap is mondtuk, a triatlon arról is szól, hogy ki tud leginkább alkalmazkodni a körülményekhez, próbálunk ebben is a legjobbak lenni, és ha valóban megtartják holnap a versenyt, akkor tökéletes állapotban rajthoz állni

- mondta Lipták Tamás. A szakmai stáb Kuttor-Bragmayer Zsanettre is figyel, mostani tudásuk szerint ő rajtol majd először szerdán a női futam résztvevőivel. A helyzetet bonyolítja, hogy kedd estére figyelmeztetést adtak ki heves zivatarok veszélye miatt Párizs környékére. Nem lehet tudni, hogy ha este vagy éjjel újra esik, annak kedvezőtlen hatása mikor lesz érezhető a Szajna vízminőségén.