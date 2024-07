11 ezren teljesítették a Balaton-átúszást: több mint 1100 hazai településről és 51 országból vettek részt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A tavalyinál is többen, 11 ezren vettek részt a 42. Lidl Balaton-átúszáson vasárnap Révfülöp és Balatonboglár között. A szombati rossz idő miatt egy nappal elhalasztották a rajtot, vasárnap kora reggel tökéletes körülmények fogadták az indulókat, később azonban megélénkült a szél, ami fokozott figyelmet követelt meg az úszóktól és a szervezőktől is. Dél körül nagyjából egy órára a rajtot is fel kellett függeszteni, a legfontosabb szempont a biztonság volt! Profi versenyzők is rajthoz álltak, de szokás szerint nagy többségben voltak a szabadidő-sportolók, akik nem az órával vagy egymással versengtek, hanem fő céljuk az volt, hogy felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak.

Kellemes 26-27 fokos víz, gyenge szél és napsütés – a szombati rossz időnek nyoma sem volt vasárnap kora reggel Révfülöpön, kiváló körülmények között rajtolt a 2024-es Balaton-átúszás. Később azonban a vártnál jobban megélénkült a délnyugati szél, felerősödött a hullámzás, emiatt biztonsági okokból egy időre a rajtot is leállították, de a kényszerszünet után folytatódhatott az esemény. A Balaton-átúszás közben mindig a biztonság a legfontosabb szempont, ezúttal is így történt! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A résztvevők a mintegy 150 vitorláshajó segítségével kialakított úszófolyosón tempózhattak a déli part felé, aki elfáradt, megkapaszkodhatott, vagy akár ki is mászhatott pihenni. A 150 vitorlás mellett három kórházhajó, motorcsónakok, valamint orvosok, egészségügyi szakemberek, vízimentők, vízirendőrök és több száz szervező óvta a Balaton-átúszás résztvevőinek biztonságát. Az indulók három erőpróba közül választhattak: a legtöbben a klasszikus, 5,2 kilométeres távot teljesítették, vagyis Révfülöpről indulva úsztak át Balatonboglárra. Akik ezt még soknak gondolták, a 2,6 kilométeres féltávra neveztek. Az úszás mellett évről-évre egyre többen jelentkeznek a Balaton-áthúzásra is, ők SUP-on teljesítették az északi és déli part közötti 5200 métert. Elsőként, reggel hétkor, profi sportolók, a junior nyíltvízi úszó válogatott egy csoportja ugrott a vízbe Révfülöpön, közülük először a veszprémi Barabás Imre, valamint a pécsi Hartmann Máté érte el a déli partot, másodpercre azonos, 1 óra 1 perc 54 másodperces eredménnyel. A hölgyeknél Juhász Janka kétszeres magyar bajnok úszó nyert, neki 1 óra 4 perc és 15 másodperc kellett ahhoz, hogy átússza a Balatont. A mezőny nagy részét azonban – ahogy 1979 óta, a Balaton-átúszás 45 éves történetében mindig – a szabadidő-sportolók alkották, akik nem az órával és nem is a többiekkel versenyeztek, hanem az élmény kedvéért vállalták a kihívást az egész Európában egyedülállónak számító eseményen. Több mint 1100 hazai településről és 51 országból érkeztek résztvevők. Sokan közülük azt mondták a rajtnál, hogy idén indulnak először. Akadt olyan hölgy is, aki legutóbb 1986-ban úszott, és saját magának akarta bizonyítani, hogy 38 év kihagyás után ismét képes rá. Nem hiányozhatott a mezőnyből Gurbán Béla, az a 70 éves budakeszi nyugdíjas sem, aki 1979 óta egyetlen Balaton-átúszást sem hagyott ki, idén tehát 42. alkalommal teljesítette az 5,2 kilométert. Úszott Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős államtitkár, Kapu Tibor, a Hunor Programban kiválasztott űrhajós és Járai Máté színész is. Czene Gábor paratriatlonos egymás után háromszor teljesítette a távot, így összesen több mint 15 kilométert úszott. EZ IS ÉRDEKELHET Túl drága a Balaton? Van megoldás: ez a tó olcsóbb, nyugisabb és nincs a világvégén Ahelyett, hogy a drága Balatont siratnánk és nem mennék sehová, érdemes szétnézni az országban: akadnak még gyönyörű tavak, rendezett strandok, árnyas vízpartok Magyarországon. A Mezőkövesdről származó Bajzáth László matyó népviseletben úszta át a Balatont, ami – saját bevallása szerint – még mindig kisebb őrültség, mint amit néhány éve csinált, akkor ugyanis 45 kilogrammos tűzoltó felszereléssel teljesítette a távot. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is részt vett az eseményen a Magyar Honvédség katonáiból, honvédelmi alkalmazottjaiból és családtagjaikból álló Úszó Erőd mintegy 400 tagja. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A résztvevők között többségben voltak a férfiak (60-40%), a féltávú úszásra viszont több hölgy (53%) nevezett. A legidősebb induló egy 84 éves úr volt, miközben csaknem minden tizedik úszó 18 évesnél fiatalabb, köztük sok általános iskolás gyerek. 1979 összesen már több mint 235 ezren úszták át a Balatont. „Sokszor mondjuk, hogy ez egy legyőzhető kihívás, tulajdonképpen kortól, nemtől, testalkattól függetlenül bárki képes lehet rá. Örülünk, hogy olyanok is rengetegen voltak a 42. Lidl Balaton-átúszás mezőnyében, akik életükben először próbálkoztak. Bízom benne, hogy ők is és a rutinos úszók is felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. Bent tempózni a Balaton közepén, körbe nézni, gyönyörködni a panorámában, majd folytatni az úszást, az maga a csoda” – mondta Kocsis Árpád a szervező, Budapest Sportiroda ügyvezetője. A 42. Lidl Balaton-átúszást élőben is lehetett követni a www.facebook.com/balatonatuszas oldalon. A közvetítés segítségével még többen láthatták, mekkora élmény célba érni. A szervező Budapest Sportiroda nem titkolt célja volt, hogy a közvetítés hatására a jövőben még többen vegyenek részt a szabadidős-sporteseményeken és kedvet kapjanak a rendszeres testmozgáshoz. Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK