Nem semmi! Milliókért kelt a magyarok egyik kedvenc ifjúsági regényének egy példánya

Több mint 45 ezer fontért (21 millió forint) kelt el a Harry Potter és a bölcsek köve első kiadásának egy példánya egy skóciai árverésen - közölte szerdán a PA brit hírügynökség. A regényfolyam első kötetének 1997-es megjelenésekor mindössze 500 példány került forgalomba. A Lyon and Turnbull aukciósház honlapján azt írta, hogy mivel akkoriban nem lehetett még tudni, mennyire lesz sikeres a könyv, ezért csak kis példányszámot nyomtattak. A most kalapács alá került példány rendkívül jó állapotban maradt meg, tulajdonosa több mint két évtizede vette meg egy londoni üzletben.

A példányban azonban két kisebb hiba is található, az egyik passzus például kétszer említi a varázspálcát a felszerelési tárgyak között, a másik - egy helyesírási hiba - a borítón látható. Az aukciósház 40-60 ezer fontra becsülte a példány árát, amely végül 45 201 fontért kelt el. Ez mai árfolyamon több mint 21 millió forint.

Magyarországon sem ritka a könyves árverés, illetve a milliós példányok felbukkanása. Korányi Tamás könyvgyűjtő korábban lapunknak elmondta: hazánkban a ’60-es évektől már megjelentek az árverések, egészen a rendszerváltásig évente kétszer, az Állami Könyvterjesztő vállalat rendezésében. A rendszerváltás után pedig rengeteg antikvárium nyílt, amelyek továbbra is rendeznek árveréseket. "Évente kettőt, hármat, négyet szoktak szervezni a tavaszi és az őszi szezonban. Ezek közül mondjuk 2-3 olyan árverés van, amik igazi eseménynek számítanak. Azaz komolyabb, értékes tételek fordulnak meg itt leginkább" - mondta a gyűjtő.

Alapvetően egy könyv értékét, pontosabban a pénzbeli értékét a ritkasága, illetve az adja, hogy mennyire van rá kereslet. Tehát lehet egy XVII. századi latin nyelvű egyházi könyv elképesztően ritka, de ha senkit se érdekel, akkor nem lesz értékes. De fordítva is lehet igaz: lehet nagy a kereslet például egy első kiadású, 1906-os Ady kötetre, de miután az nem ritka, ezért 20-30 ezer forintért megvásárolható, miközben mindig lesz vevője. Tehát, ennek a két dolognak kell egyszerre teljesülnie. Például egy Zrínyi Szigeti veszedelem első kiadás nagyon ritka, hiszen van belőle mondjuk 10 komplett példány összesen a világon. Egy ilyen példány nagyon sokba is kerülhet, hiszen ritka és sokan is akarják

– mondta el Korányi Tamás, hozzátéve, hogy az ár esetében az is fontos, hogy jó állapotú legyen a könyv. Tehát nem minden régi könyv ér sokat. Ráadásul az is sokat nyom a latba, hogy mennyire népszerű jelenleg az adott író, vagy milyen sűrűn dedikált könyveket.