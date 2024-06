Akkora pénzvihar lesz Magyarországon szombaton, amit ritkán látni: valakinek élete napja lehet

Tovább halmozódik az ötöslottó főnyereménye. Magyarország legismertebb és legnépszerűbb lottójátékán a várható főnyeremény összege már 3,21 milliárd forintál jár.

Legutóbb 2024. március 2-án volt telitalálatos az Ötöslottón, így a szerencsevadászokat már 3,21 milliárd forintos jackpot várja a szombati számhúzáson. Minden idők eddigi legnagyobb jackpotját idén, 29 hét halmozódást követően vitte el egy szerencsés játékos, aki február 24-én 6,5 milliárd forinttal lett gazdagabb.

A nyeremény halmozódására 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyeremény a többi nyertes között kerül felosztásra, erre azonban a játék 67 éves története során még egyszer sem volt példa. A nyertesnek 90 nap áll rendelkezésre, hogy jelentkezzen nyereményéért a Szerencsejáték Zrt. oldalán, vagy országszerte bármelyik lottózóban.

A múlt héten, ahogy mindig, a Pénzcentrumon élőben közvetítettük a sorsolást, és meglehetősen érdekes számokat húztak ki egymás után. Olyan történt tehát a sorsoláson, amire eddig nem volt példa, nem is lett nyertes. Ezen a héten viszont szombaton lehet, és ha nem is lesz, a Pénzcentrum most is élőben fogja közvetíteni a sorsolást.