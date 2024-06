Hatalmas meglepetés az Ötöslottó sorsolásán: ilyen még nem történt a nyerőszámokkal

Szinte hihetetlen, de az Ötöslottó sorsolásán az elő négy szám egy számsor volt, a 85; 86; 87; 88. Nem csoda, hogy nem is lett telitalálat.

Megtartották az Ötöslottó 24. heti sorsolását, amit ezúttal is élőben közveített a Pénzcentrum. Ám olyan dolog történt, amire kevesen számítottak. Az első négy szám egy egymást követő számsor lett, ami ekképpen nézett ki: 85; 86; 87; 88. Nem csoda, hogy ilyen indulás után nem lett ötös a lottón, igaz a négyesek száma magas volt. Összesen 33 darab négyes volt, ami egyenként 1,6 millió forintot fizetett. Az ötödik szám egyébként a 44-es lett.

Az Ötöslottót egyébként megnyerni önmagában is szinte lehetetlen, ennek az esélye majdnem 1 a 44 millióhoz. Ez olyan, mintha két ember számkitalálósdit játszanak, és az egyik teljesen véletlenszerűen választana egy számot 1 és 44 millió között, majd a másik tippelne, és kitalálná. De az, hogy az 5 számból ilyen számsor legyen, szinte lehetetlen. Igaz, sokan játszhatnak olyanok Magyarországon, akiknek a gyermekük/unokájuk az 1980-as évek második felében született, ezért annyira mégsem ördögtől való ilyen számsorok megtétele. Ám ez most senkinek sem jött be.

