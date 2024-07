A magyarok párizsi gépe is késett, ezzel utazott több sportoló és a kézilabda csapatunk is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt hetekben sok probléma volt a nemzetközi légi közlekedéssel, most a magyar sportolók is megtapasztalhatták ezt, hiszen késve indult csak el a Liszt Ferenc repülőtérről a magyarok gépe - írta meg a Magyar Nemzet. A gépen ott voltak a magyar női kézilabda válogatott tagjai is.

Hivatalosan még el se kezdődött az olimpia, a mai napon azonban már több mérkőzést is rendeznek. Ezen a napon startolnak el a labarúgó mérkőzések, többek között Spanyolország, Argentína és Franciaország is pályára lép. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A hivatalos kezdés előtt játszanak női kéziseink is, akik a reptéri kellemetlenségek ellenére remek hangulatban vághatnak neki a tornának, hiszen kettős győzelmet arattak Szlovénia ellen az egy héttel ezelőtti győri felkészülési tornán, azonban a világsztár németektől is mindössze egyetlen góllal kaptak csak ki néhány napja. Utoljára a Sydney-i olimpián nyújtott kimagasló teljesítményt a női válogatott, amikor is döntőbe jutottak. Holnap Franciaország ellen fognak pályára lépni este 19:00 órakor.

Címlapkép: Getty Images

