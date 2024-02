Itt a naptári tavasz első napja: meddig kell még várni a csillagászati tavaszra 2024-ben?

Kíváncsi vagy, mikor kezdődik a tavasz, illetve mikor van a tavasz első napja? Nos, ez attól függ, hogyan nézzük. A tavasznak ugyanis több első napja is van, hiszen beszélhetünk naptári/meteorológiai vagy épp csillagászati tavaszról, ráadásul az sem mindegy, hogy a Föld melyik féltekén vagyunk.

A tavasznak tehát több első napja is van, attól függően, hogy naptári/meteorológiai vagy épp csillagászati szempontból tekintünk rá. Először is nézzük az előbbit, hiszen a mai nap ebből a szempontból különleges Magyarországon. Ugyanis a meteorlógiai tavasz, más néven naptári tavasz első napja március 1. a Föld északi féltekén, tehát Magyarországon is.

A március 1. tehát a naptári tavasz első napja Magyarországon. Ilyenkor, bár az éjszakák, kora reggelek még fagyosak lehetnek, de napközben már érezhetőek a tavaszi napsugarak. Sőt, erre az elmúlt napok időjárása igencsak rácáfolt, és az előrejelzések sem mutatnak egyelőre drasztikus lehűlést.

A csillagászati tavasz első napjára viszont egy picit még várni kell, hiszen a csillagászati tavasz a tavaszi napéjegyenlőség napján, azaz Benedek napján, március 21-én kezdődik a Föld északi féltekén, tehát Magyarországon is. Egy biztos, az idő most már napról napra melegebb lesz, és lassan, de biztosan készülhetnek a pollentermelésre az allergiások is. Nagy kérdés továbbá, hogy a korán jött jó idő hogyan hat majd a mezőgazdaságra, hiszen a klímaváltozás miatt számos dolgot át kell értékelni az ágazatban.

Ezzel szemmben a Föld déli féltekén a naptári tavasz első napja szeptember 1., míg a Föld déli féltekén a csillagászati tavasz első napja szeptember 23.

Mit ünneplünk még március 1-jén?

Nem csak a naptári tavasz első napját jelenti március 1-je, hiszen számos nevezetes nap, ünnepnap van ezen a napon. Ilyen többek között:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Óraátállítás 2024 tavasz

Bár az Európai Unió legutolsó döntése szerint 2024-ben minden országnak véglegesen át kell állnia a választott téli vagy nyári időszámításra, és ezután több óraátállítás nem lesz, egyelőre nincs hír az óraátállítás eltörlésével kapcsolatban. Igaz, ezt az EU-s határidőt is már többször kitolták, a halasztás benne van a pakliban. Ha azonban marad az óraátállítás még idén, akkor tavasz végén készülhetünk erre.

A nyári időszámítás mindig március utolsó vasárnapján kezdődik, így 2024-ben, március 29-én kell majd átállítani az óráinkat - éppen húsvét vasárnapján. A tavaszi szünet és az ünnepnap így legalább megkönnyítheti az átállást idén is. A tavaszi óraátállítás során hajnal 2-kor e hét vasárnap előrefelé, hajnal 3-ra tekerhetjük a mutatót.