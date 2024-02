80-on felül, nyugdíj mellett is kénytelen dolgozni a legendás humorista: ebből él jelenleg

Anyagi okokból a 80-on felül is kénytelen dolgozni Eric Idle, a Monty Python alapítója – derül ki a The Guardian cikkéből, amit a hvg.hu szemlézett.

Anyagi okokból a 80-on felül is kénytelen dolgozni Eric Idle, a Monty Python alapítója – derül ki a The Guardian cikkéből, amit a hvg.hu szemlézett. Az utóbbi évek nagy részét Los Angelesben töltő Idle megdöbbenve tapasztalta, hogy elapadtak a Monty Pythonból származó bevételek. „A Spamalot húsz éve hozott pénzt a konyhára, de most meg kell dolgoznom a megélhetésért, és ez nem könnyű ebben a korban” – nyilatkozta a humorista.

Hozzátette, minden az ő tulajdonukban van, amit valaha is csináltak a Pythonnal, és soha nem gondolta volna, hogy ez a jövedelemforrás ilyen katasztrofálisan befagyhat.

"Jól vagyok. Van munkám és írok. Azt csinálom, amihez értek, és amit a legjobban szeretek, egy új előadáson dolgozom. Ez teljesen hétköznapinak tűnik a számomra, hiszen 1963 óta ezt csinálom. Rengeteget tanultam, és fantasztikus mestereim voltak” – jelentette ki.

Címlapkép:Eric Idle brit színész, a Monthy Python csoport tagja, a Spamalot című musical (és film) szerzője és a társulat tagjai a Madách Színház előadása után tartott fogadáson 2015. június 1-jén. MTI Fotó: Kallos Bea