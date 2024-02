Nem hiszed el mennyit lehet keresni az OnlyFans-sel: akár milliárdokat kaszálhatunk

Kiderült az OnlyFansről, hogy mennyit lehet keresni egy jól befutott profillal. Az oldal 2016-ban indult és azóta pedig gyakran felmerülő kérdés, hogy mennyit lehet keresni vele. A Business Insider megkérdezte nyolc tartalomgyártótól, hogy valójában mennyi is az annyi.

Az oldal 2016-ban azzal a céllal indult, hogy tartalomgyártók maguk is tudjanak pénzt keresni bejegyzéseikkel, és igen hamar jelentek meg a felnőtt tartalmak is az oldalon. Az applikáció elterjedésében nagy szerepe volt a Covid-járványnak is, többen frissen állás nélkül maradtak és sokan fordultak ehhez a pénzszerzési lehetőséghez.

Kérdés, hogy mennyire éri meg anyagilag az OnlyFans. Az oldal által megkérdezettek közül a legkisebb jövedelmű egy év alatt 143 ezer dollárt keresett, a legtöbbet kereső, pedig 9,6 millió dollárt szedett össze a platformon.

Azaz a skála 51 millió forinttól 3,44 milliárd forintig terjed.

A legnagyobb összeget kereső Bryce Adams úgy fogalmazott:

„Több mint 300 videót készítettem”

– fejtette ki a tartalomgyártó. Továbbá az összegzésből az is kiderül, hogy nem szükséges az óriási követőtábor, ahhoz, hogy jó pénzt keressünk a tartalmainkkal.Vannak, akik már 2-3 ezres közönségéből házat tudtak venni.

A 10 és 100 ezer rajongóval rendelkezők nagyságrendekkel többet is keresnek: Amber Sweetheart 26 ezer követőjével 2,6 millió dollárt, tehát nagyjából 91 millió forintot szedett össze. A cosplay-jeiről ismert Liensue alkotónak körülbelül 44 ezer rajongója van. A rajongóival való kapcsolat ápolásával közel félmillió dollárt – 180 millió forint – tudott keresni.

A 100 ezernél is több rajongóval rendelkező OnlyFans-modellek dollármilliókat keresnek évente. Az OnlyFans szupersztárja, Amouranth például havonta több mint másfél millió dollárt, tehát ötszáznegyvenmillió forintot tudott keresni.

Az OnlyFans is jól jár

A vállalat legfrissebb adóbevallása szerint az OnlyFans felhasználói 2022-ben több mint 5,6 milliárd dollárt költöttek a platformon, amelyre 3 millió alkotó és 250 millió rajongó regisztrált.