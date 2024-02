Vizes VB 2024: románok ellen játssza első meccsét a férfi vízilabda válogatott, itt a pontos menetrend

MTI Link a vágólapra másolva

Hétfőn a román csapat elleni csoportmérkőzésen a címvédő magyar férfi vízilabda-válogatott is megkezdi szereplését a dohai világbajnokságon. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese nyáron Fukuokában diadalmaskodott megszerezve ezzel Magyarország negyedik férfi világbajnoki címét, most fél évvel később arra készül, hogy először megvédje titulusát. Ez ugyanakkor duplán is bravúr lenne, hiszen a sportág történetében az eddigi húsz világbajnokságon mindössze kétszer volt címvédés: Jugoszlávia 1991-ben, Spanyolország pedig 2001-ben őrizte meg elsőségét.

A Fukuokában győztes csapat 15 fős keretében három változás történt: a kapus Lévai Márton, valamint Vigvári Vendel és Molnár Erik helyére a januári, horvátországi Európa-bajnokságon negyedik csapatban remeklő hálóőr, Bányai Márk, illetve Kovács Péter és Tátrai Dávid került be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A torna elején várhatóan még nem lesz teljes a magyarok kerete, a tizedik világbajnokságára készülő olimpiai bajnok Varga Dénes ugyanis betegség miatt nem tudott elutazni a csapattal Dohába, viszont a tervek szerint hamarosan csatlakozik a társakhoz. Szerdán az Eb-bronzérmes Olaszország, pénteken pedig Kazahsztán lesz az ellenfél, a négyesből a csoportelső rögtön a negyeddöntőbe jut, míg a második és harmadik helyezettnek játszania kell a nyolc közé kerülésért. A magyar válogatott Románia legjobbjai ellen kezdi meg szereplését a vb-n, a rivális 2013 után tér vissza a világbajnokságra, miután az Eb-n sikerült kiütnie a georgiaiakat az erről döntő találkozón. A két csapat a vb-ken eddig hatszor találkozott egymással, a magyarok mérlege százszázalékos, legutóbb decemberben a Komjádi uszodában rendezett E.ON Kupán 15-8-ra diadalmaskodtak a házigazdák. A találkozón ünnepelheti 150. válogatottságát Angyal Dániel és Zalánki Gergő, a mérkőzést magyar idő szerint 18.30-kor játsszák, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar férfi vízilabda-válogatott meccsei a vizes vébén február 5., hétfő - csoportkör 1. forduló: Románia-MAGYARORSZÁG 18.30 EZ IS ÉRDEKELHET Szabályosan eláraszthatják a románok a magyar városokat 2024-ben: ide tartanak A román szállásportálon napi több tízezren keresnek, és sok ezren foglalnak hetente. február 7., szerda - csoportkör, 2. forduló: MAGYARORSZÁG-Olaszország 18.30 február 9., péntek - csoportkör, 3. forduló: Kazahsztán-MAGYARORSZÁG 8.30 február 11., vasárnap a 13-16. helyért: A4-B4 7.00

C4-D4 8.30 a negyeddöntőbe jutásért: A2-B3 10.00

A3-B2 14.00

C2-D3 15.30

C3-D2 17.00 február 13, kedd: a 15. helyért 7.00

a 13. helyért 8.30

a 9-12. helyért 10.00 és 11.30

negyeddöntő 14.00, 15.30, 17.00, 18.30 február 15., csütörtök: a 11. helyért 7.00

a 9. helyért 8.30

az 5-8. helyért: 10.00 és 12.30

elődöntő 14.00 és 15.30 február 17., szombat: a 7. helyért 8.00

bronzmérkőzés 9.30

az 5. helyért 14.00 A döntő február 17-én, szombaton 15.30-kor lesz.

A férfi vízilabda csoportkör meccsek további menetrendje február 5., hétfő A csoport: Horvátország-Ausztrália 11.30

Dél-afrikai Köztársaság - Spanyolország 7.00 B csoport: Kína-Görögország 8.30

Brazília-Franciaország 10.00

Brazília-Franciaország 10.00 C csoport: Japán-Szerbia 14.00

Montenegró-Egyesült Államok 15.30 D csoport: Olaszország-Kazahsztán 17.00 Románia-MAGYARORSZÁG 18.30 február 7., szerda A csoport: Spanyolország-Horvátország 17.00

Ausztrália - Dél-afrikai Köztársaság 11.30 B csoport: Franciaország-Kína 7.00

Görögország-Brazília 8.30 C csoport: Egyesült Államok-Japán 10.00

Szerbia-Montenegró 15.30 D csoport: MAGYARORSZÁG-Olaszország 18.30

Kazahsztán-Románia 14.00 február 9., péntek A csoport: Ausztrália-Spanyolország 11.30

Dél-afrikai Köztársaság - Horvátország 14.00 B csoport: Görögország-Franciaország 17.00

Brazília-Kína 18.30 C csoport: Szerbia-Egyesült Államok 15.30

Montenegró-Japán 7.00 D csoport: Kazahsztán-MAGYARORSZÁG 8.30

Címlapkép: Getty Images

