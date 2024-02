Itt a bejelentés: újabb Azahriah koncert lesz Budapesten, elindult a jegyértékesítés

Magyarország leghallgatottabb könnyűzenei előadója, Azahriah-t újra fellép a Szigeten.

A Sziget hírlevelére feliratkozókhoz jutott el elsőként a hír, Azahriah fellép a fesztivál utolsó napján. Már el is indult a jegyértékesítés: 24 900 forintba kerül a csütörtöki napijegy.

Azahriah elképesztően népszerű előadó, a 2024. május 25-i Azahriah-koncert mellé meghirdettek egyet május 26-ára is a Puskás Arénába, majd később egy harmadikat is. Mindhárom koncertre pillanatok alatt fogytak el a jegyek. Egy ponton össze is omlott a jegyértékesítési rendszer holnapja.

Nagyot kaszál

Konkrét számokat ugyan nem lehet tudni az esemény pénzügyi részleteiről, de nagyjából meg lehet saccolni, mennyit kaszál az Azahriah-produkció a tripla Puskás Aréna koncertekkel. A nagy koncertek szervezésével kapcsolatban, főként pénzügyi oldalról lapunknak mesélt korábban Molnár Gábor, a Gold Record vezérigazgatója.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás