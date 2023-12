Kiadták a narancs riasztást: brutális esőzés csap le az országra

Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerdán több mint 30 milliméter csapadék hullhat az országra.

Ahogyan azt már délután is megírtuk narancssárga, azaz másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai szolgálat Zala, Somogy és Baranya megyékre. Az előrejelzések szerint ugyanis itt 30 milliméter csapadék is eshet holnap, azaz szerdán.

Az OMSZ előrejelzése szerint ma az esti óráktól nyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezhet, amelyből országszerte jelentős mennyiségű csapadék várható. Az északi, északnyugati határvidék kivételével az eső mennyisége 20 milliméter körül alakulhat, azonban a Dunántúlon, valamint a délkeleti, keleti tájakon ez a mennyiség akár a 30 millimétert is elérheti, vagy akár meg is haladhatja azt egy nap leforgása alatt – számolt be az MTI.

Mindezek mellett helyenként köd, a késő esti órákban pedig Borsod térségében akár ónos eső is kialakulhat. Ezen kívül bár csak kis eséllyel, de északon és északkeleten is lehet ónos esőre számítani.