Nem csitul az ítéletidő Magyarországon: kevés országrész ússza meg az özönvizet

Többfelé zápor, zivatar alakulhat ki szombaton, miközben 13 fok körül alakulhat napközben a maximális hőmérséklet.

Szombaton erősen felhős, borult időre számíthatunk egész nap, miközben helyenként tartósan kialakulhat, párás, ködös idő is. Az Időkép előrejelzése szerint többfelé eső, zápor, a Dunántúlon pedig néhol zivatar is kialakulhat. Este, éjjel pedig a magasabb helyeken akár az első hópelyhek is megjelenhetnek. A szél is felélénkül a nap folyamán, miközben 7 és 13 fok között alakulhat a napi csúcshőmérséklet.

Holnap, azaz vasárnap már a napsütésé lesz a főszerep, de a nap elején északon, északkeleten előfordulhat még eső, zápor. Északon és az Alföldön többfelé élénk lesz a nyugatias szél, de estére mérséklődni fog a légmozgás. Hajnalban azonban, főként délnyugaton, pára, köd is képződhet majd. Hajnalban mínusz 3, plusz 6 fok között fog alakulni a hőmérséklet, délután pedig 7-13 fok között lesznek a maximumok.