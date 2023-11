Ismét brutál nagy medve kószál Nógrádban: itt a bizonyíték, mindenki legyen óvatos!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tavaly októberben a barnamedvék visszaköltöztek Magyarországra. Egyik példányuk már át is telelt nálunk, a Bükkben élő Mihály nevet is kapott, ahogyan a szintén nálunk élő Gellért is.

Úgy tűnik azonban, hogy az utóbbi időben Nógrád vármegyében szaporodtak meg a medveészlelések. A Nool szerint kirándulók, túrázók és gombászok tucatja örökített meg a közelmúltban medvenyomokat. Legutóbb Litkéről érkezett egy fotó a hatalmas medvemancsról: A ma reggel készült fénykép alapján a litkei erdőtömbünkben esetleg medve tartózkodhat. Felhívjuk a környékbeli erdőkben látogatást tervezők figyelmét a nagyragadozó esetleges jelenléte okozta veszélyre! – írta ki az Ipoly Erdő Zrt. Egy férfi hozzáfűzte a poszthoz: ő maga is medvenyomokra bukkant egy nappal korábban, méghozzá Mihálygergén, a víztározónál, ami alig négy kilométerre van Litkétől. A Bors információi szerint azonban az állat nem mutatja magát, ugyanis az észlelések rendszerint lábnyomokról szólnak. A hatalmas ragadozót leginkább csak vadkamerák felvételeiről látni.

Címlapkép: Getty Images

