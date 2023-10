Legendás kaparós sorsjegy tarolja le ismét Magyarországot: durva, mennyit lehet nyerni vele

Megújult külsővel és extra pénznyereményekkel várja a játékosokat a nemzeti lottótársaság népszerű szezonális termékpárosa, a Kiskarácsony és Nagykarácsony sorsjegy. Az izgalmas külsejű, akár névre szólóan ajándékozható sorsjegypár a mai naptól érhető el a lottózók kínálatában. A Szerencsejáték Zrt. hatodik éve folytatja akadálymentes játszótérépítési programját, melyet részben a Nagykarácsony sorsjegyek értékesítéséből is finanszíroz.

Új köntösben és a korábbiaknál magasabb nyereményekkel érkezik a nemzeti lottótársaság népszerű sorsjegypárosa, a Kis- és Nagykarácsony kaparósok. A termékek vizuális megjelenése, színvilága egyaránt utal az egyik legjelentősebb keresztény ünnep, a karácsonyi időszak hangulatára, illetve a sorsjegyek összetartozására is.

A megújult sorsjegyek az őket újonnan felfedezők, valamint a régi játékosok számára egyaránt izgalmas perceket kínálnak. Mindkét terméken szerepel például a Szerencse vagy Mázli sorsjegy közkedvelt játéka, amellyel a játékosok kétféleképpen is nyerhetnek: egyrészt úgy, ha egy sorban az összes szimbólumot be tudják jelölni, másrészt pedig akkor, ha egyet sem találnak meg az ünnepi szimbólumok közül. A sorsjegypáros különlegessége, hogy névre szólóan is ajándékozható, valamint a Nagykarácsony sorsjegyen helyet kapott egy képeslapfelület is, amelyen üzenhetünk szerettünknek, akit megajándékozunk ezzel az exkluzív termékkel.

Az ezer forintos árkategóriában érkező Kiskarácsony sorsjegy főnyereménye 50 millió forint, míg a 3500 forintos Nagykarácsony sorsjeggyel elvihető legnagyobb nyeremény 125 millió forint. A nemzeti lottótársaság a korábbi évekhez hasonlóan idén is folytatja a Nagykarácsony sorsjegy árbevételének egy részéből a „Játék összeköt!” programját, melynek keretében újabb befogadó játszóterek megépítését teszi lehetővé, ahol a fogyatékossággal élő gyermekek ép társaikkal közösen élhetik át az önfeledt játék örömét és válhatnak elfogadó felnőttekké.

A Nagykarácsony sorsjegy játékosainak is köszönhető, hogy 2017 óta idén év végéig a Szerencsejáték Zrt. immár 28 befogadó játszótér létrehozását támogathatta országszerte, ezáltal pedig e játszóterek használói, a fogyatékkal élő és ép gyermekek a karácsonyi akció „extra főnyereményének” valódi nyertesei.