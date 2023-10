Ikonikus budapesti épület omolhat össze mielőtt elkészült volna: nincs pénz a magas rezsire

Bármikor beomolhat a Biodóm, már fűtésre sincs pénz - írja a Népszava. A Fővárosi Önkormányzat mostantól nem fizeti a Biodóm számláit – mondta el Bősz Anett kultúráért felelős főpolgármester-helyettes, aki szerint a városvezetés többször elmondta, hogy a kormány által egyre szorosabbra húzott pénzügyi satuban nem tudja fedezni a félkész létesítmény fenntartási költségeit. Eddig halogatták ezt a végső lépést, de most már nincs hová hátrálni.

A Fővárosi Állat és Növénykert (FÁNK) összesítése szerint csak 2022 novembere és 2023 májusa között több mint félmilliárd forintot emésztett fel a Biodóm csökkentett üzemmódú fenntartása. Bár az állatkert vezetése engedélyt kapott a félkész létesítmény hasznosítására, például koncertek, konferenciák, filmforgatás vagy éppen kórusverseny helyszíneként. Ám ebből nem jött be több 36 millió forintnál. A városvezetés már tavaly jelezte, hogy gyorsan eljöhet az a pillanat, amikor a városvezetésnek döntenie kell: az idősotthonait, szociális intézményeit fűti, működteti vagy egy üres, hasznavehetetlen építményre költ. Idén nyár elején a főpolgármesteri kabinet úgy döntött, hogy nem költ a továbbiakban az állam által megrendelt és finanszírozott, de be nem fejezett beruházásra – mondta a lapnak Bősz Anett, hozzátéve: a végletekig kivéreztetett fővárosnak nincs forrása a Biodóm befejezésére és most már a beláthatatlan ideig húzódó fenntartásra sem.

Bősz Anett elmondta: ha nem temperálják az épületet, akkor a tetőszerkezet tetején lévő, kívülről is látható háromszögek egyszerűen összeesnek, a tető beázik. A fóliapárnák között nincs két egyforma darab. Egyetlen háromszög ára 6 millió forint körül mozog. A Biodóm speciális tetőszerkezete 1505 tartószerkezeti acélrúdból és 539 szerkezeti csomópontból áll, amelyek összesen 964 háromszögletű mezőt fognak közre. Ezekben az egyenként 18-20 négyzetméteres mezőkben vannak a háromrétegű különleges fóliapárnák. A fóliamembrán felülete összesen 19.696 négyzetméter. Csak a fólia pótlása többmilliárdos tétel lenne - magyarázta.

Az átalakítás azonban akkor is több tízmilliós költséggel jár, ha az állatkert az eljárás számos elemét házon belül oldja meg. Így készül a vagyonleltár, a könyvvizsgálói és vezetői összefoglaló. Az általános spórolás jegyében az erre költhető fővárosi forrás is csökkent, így az új cég várhatóan 2025 januárjában indulhat csak el - írta a lap.