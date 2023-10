Szépkorúaknak adja a pénzét a magyar politikus: ezért randizott egy kőgazdag fiatal lánnyal

Időseknek segít a rezsielmaradás kifizetésével Schmuck Andor. Azt is elárulta, mit gondol a kőgazdag lányról, akivel randevúzni ment.

Nem mindennapi szereplő volt a TV2-n futó, Kőgazdag Fiatalok című műsor vendége: az egykori önkormányzati képviselő, a magyar politika egyik nagy túlélője, Schmuck Andor randizott az egyik szereplővel, Mettával.

A lány az egyik korábbi adásban már elmondta, hogy szívesen randizik idősebb, gazdag urakkal, így most egy percig se gondolkodott a válaszon, mikor Schmuck randira hívta. Még azt is elmondta, nagyon izgult, hogy tetszeni fog-e a politikusnak, és el is hívta egy esküvői fotózásra.

Schmuck Andor a Blikknek mesélt a randiról, a lapnak elárulta, hogy mit gondol a kőgazdag lányról.

Emberileg és szakmailag egy nagyon kedves, bűbájos és céltudatos hölgy. A randevú régi emlékeket idéz, hiszen én már kétszer voltam házas, és a harmadik házasságom hogyha lesz, akkor az a remény diadala lesz a tapasztalat fölött. Tervezem, hogy legyen harmadik. Egy bizonyos, hogy egy csodaszép hölgy lesz a jövendőbelim

- mondta a politikus. De más célok is vezérelték: elárulta, hogy nem akármire fogja költeni azt a pénzt, amit a rövid szereplésért kapott.

Ebből a tiszteletdíjból 15 szépkorúnak tudtam kifizetni a rezsielmaradását

- tette még hozzá az időseket régóta segítő Schmuck Andor.