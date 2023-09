Titokzatos haláleset tartja lázban a magyarokat: egy csapat vénember újra akcióba lendült

Az elmúlt műsorhéten, szeptember 21-től 27-ig 179 ezer nézőt vonzottak a magyar mozikba az új filmek, köztük a legnépszerűbb volt a két hete bemutatott új Poirot-film, a Szeánsz Velencében. Az összes eladott jegynek közel 20 százalékát erre a filmre váltották, akárcsak a múlt héten. Egy hajszállal esett a mozizási kedv, de hamarosan érkeznek az izgalmasabbnál izgalmasabb premierek. Mutatjuk, mire váltanak most legtöbben jegyet a mozikban és milyen nagy várakozásra számot tartó filmek érkeznek még az ősszel.

A Filmforgalmazók Egyesületének friss adatai szerint szeptember 21-től 27-ig 179 676 jegyet adtak el a magyar mozik. Bár ez 2,5 százalékkal kevesebb eladást jelent, mint a megelőző műsorhéten, még mindig javulás mutatkozik szeptember második felében a mozizási kedveben a nyár végi visszaeséshez képest. A legnézettebb film a Szeánsz Velencében című krimi volt, az új Kenneth Branagh-féle Poirot-filmsorozat harmadik felvonása a tavalyi Halál a Níluson és a 2017-es Gyilkosság az Orient expresszen után. A helyszín ezúttal Olaszország, és éppen mindenszentek napján történik a rejtélyes gyilkosság, így igazi őszi csemege ez a krimi műfaj kedvelőinek.

A Poirot-történettől csak egy hajszállal maradt le az ezen a héten bemutatott Feláldozh4tók, melyben ismét összeállt a kivénhedt akcióhősök csapata, hogy megmentse a világot. A negyedik filmben már a generációváltás is megtörténik, és Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran, valamint Andy Garcia is csatlakozik a csapathoz. Még mindig sokan voltak kíváncsiak a Miután annyi minden történt című amerikai romantikus drámára is, mely így megtartotta múlt heti helyét a dobogó harmadik fokán. Nem kevesen ültek be a Bazi nagy görög lagzi 3., Az apáca 2. és A Védelmező 3. című folytatásfilmekre, és még mindig kitart az Oppenheimer és a Barbie iránti érdeklődés is:

Az Oppenheimer és Barbi csatájában a nyitóhétvégén Nolan atombombás filmje maradt alul, viszont mostanra több nézőt vonz a mozikba, mint a Barbie. Ezek közül nem egy lehet újranézés is. Jelenleg a Barbiet összesen 675 949 néző látta, az Oppenheimert 547 372. Lehetséges, hogy ezt a hátrányt nem fogja már ledolgozni Nolan filmje, de ki tudja, mi történhet még idén karácsonykor! Feltehetően sok filmet visszatesznek majd műsorra, hiszen több 2023-as premiert halasztottak már idén a hollywoodi író- és színészsztrájk miatt - ezért is nem láthatjuk idén például a Dűne folytatását. A jelenleg várható premierek alapján viszont így is lesz mit nézni.

Lassan érik az őszi filmtermés

Az ősszel sem fog unatkozni, akinek mozizni lenne kedve. A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat a legnagyobb érdeklődésre számot tartó filmek közül. Múlt héten mutatták be a Feláldozh4tókat, melyre már eddig is sokan beültek és ugyancsak múlt héten került a mozikba az Aranyéveink című német vígjáték is, mely a nyugdíjaskori újrakezdésről szól. Ez a film egyelőre tizedannyi nézőt vonzott csak, mint a kiöregedett akcióhősök negyedik filmje, de később még fordulhat a kocka.

Szeptember 28-tól már játsszák a magyar mozik Az Alkotó című nagyszabású, akciódús sci-fi thrillert Gareth Edwards rendezésében (Godzilla, Zsivány Egyes), bár ennek fogadtatása eddig felemás. A francia romantikus drámák kedvelőinek örömére pedig a héten megérkezett A szerelem természete, melynek főszereplője szenvedélyesen beleszeret egy olyan férfiba, akitől hatalmas társadalmi szakadék választja el. Sophia és Sylvain együtt küzd azért, hogy a szerelme családja, baráti köre, környezete elfogadja a szerelmüket.

Október 5-én mutatják be a mozik Reisz Gábor új, Magyarázat mindenre című filmjét, mely a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Horizontok-szekcióból a legjobb film díját hozta haza.

Viszont premier előtti vetítéseket már most is tartanak! Szintén október 5-től játsszák a Fűrész X.-et, október 12-től pedig jön Az ördögűző: A hívő is. Ugyancsak októberben két nagyon eltérő kosztümös filmdráma is kerül a mozikba. Az egyik Johnny Depp visszatérő filmje, a Jeanne du Barry - A szerető, mely XVI. Lajos francia király szeretőjéről szól, a másik pedig Yorgos Lanthimos Szegény párák című erősen fikciós, science fiction elemekre építő groteszk drámája.

Október 19-től játsszák Martin Scorsese új filmjét, a Megfojtott virágokat, melynek főbb szerepeiben Robert De Niro, Leonardo DiCaprio és Lily Gladstone tűnnek fel. Ugyanekkor érkezik a magyar Cicaverzum című abszurd film, egy fekete kandúr és egy 30-as szingli románcáról.

Az ősz további részében is számos érdekes, izgalmas film érkezik majd, ráadásul rengeteg filmes eseményt rendeznek ebben az időszakban Budapesten és vidéken egyaránt. Az egyik legközelebbi országos filmfesztivál a Szemrevaló, mely október 5-e és 15-e között mutat be német nyelvterületről származó filmeket.

