Kovács Kokó István Svájc után Magyarországon kezd új életet

Végleg hazaköltözött Magyarországra Kovács Kokó István családjával együtt és már bele is vágott az itteni életre való berendezkedésbe - írja az nlc. Az olimpiai bajnok ökölvívó 2021 tavaszán költözött ki Svájcba családjával, amikor a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkárává nevezték ki. A pozícióról leváltották 2022 áprilisában, most pedig vissza is költözött a család Magyarországra.

"Én az amatőr pályafutásom alatt is dolgoztam, úgy lettem olimpiai bajnok, hogy 5-6 órában dolgoztam mellette. Az atlantai olimpia előtt még standot terveztem, mindig több lábon álltam. A feleségem miatt most tartottam egy kis leállást. Megkért, hogy egy évig pihenjünk Svájcban, de még további egy évet kint maradtunk pihenni... Nem mondom, hogy életem legrosszabb időszaka volt, de már ennek is vége" – mesélte Kokó a Blikknek. A lapnak arról is beszélt, hogy hazaköltöztek és már el is kezdtek berendezkedni az új életre, kisfiukat is beíratták egy magyar iskolába. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Már leadtuk a svájci ingatlant és eladtuk a kinti kocsikat. Az itthoni házunkat szerencsére megtartottuk, azon nem adtunk túl sosem, így egyszerűbben megy a berendezkedés. Az öt és fél éves gyermekemet is beírattuk egy magyarországi suliba. Ő Svájcban ugyan már kijárta az első osztályt, de most itt újra kell kezdenie. Nem gondolom, hogy megrázta volna a költözés... Ő egy nagyon aktív kisgyerek, a mi életünkben hozzászokott, hogy itt mindig történik valami. Nagyon gyorsan alkalmazkodik az új élethelyzetekhez - mondta el az egykori ökölvívó.

Címlapkép: Getty Images

