Ingyen odaadja Ferrariját Magyarország egyik leggazdagabb embere: ők lehetnek a szerencsések

Gyerekeknek kínálta fel egyik Ferrariját Jákob Zoltán, Magyarország 37. leggazdagabb embere. A milliárdosnak 4 ilyen márkájú kocsija van, és egy tévéműsorban el is mondta, mi sarkallta erre.

Gyerekeknek kínálta fel egyik Ferrariját Jákob Zoltán, Magyarország 37. leggazdagabb embere. Jákob a TV2 Mokka c. műsorában számolt be új jótékonysági akciójáról, mely során gyerekeknek engedi meg, hogy beüljenek luxusautójába. Sőt több hónapon át profi sofőröket is foglalkoztat, akik ide-oda furikázzák majd a gyerekeket.

A kocsit már felmatricázták, ezen az olvasható: minden gyerek Ferrarija. Jákob a nyár végéig válik meg tűzpiros autójától, de ha van rá igény, folytatná tovább is az akciót. Az adásból kiderült az is, hogy a gyerekek a milliárdos saját alapítványi felületén regisztrálhatnak a kocsikázásra. A „szolgáltatás” Budapesten és másik 8 városban lesz elérhető.