Nagyot kaszáltak a magyar zenészek: rekordösszegű jogdíj csoroghat be hozzájuk

Rekordösszegű, csaknem 1,8 milliárd forintnyi hangfelvételi jogdíjat fizet ki több mint 100 ezer magyar és külföldi zenésznek az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI).

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) csaknem 1,8 milliárd forint összegű jogdíjat fizet ki több mint százezer magyar és külföldi zenésznek. A kifizetett összeg 200 millió forinttal meghaladja a megelőző év ugyancsak rekordot jelentő összegét. A gyarapodás részben a zenepiac bővüléséből, részben az EJI érdekérvényesítési munkájának hatékonyságából adódik: az egyesület mintegy 4,5 milliárd elhangzást dolgozott fel - áll az EJI friss közleményében.

Mint a közlemény emlékeztet, a most lezárt zenei jogdíjfelosztás kiterjed a rádiós-, televíziós sugárzási és a háttérzenei jogdíjakra, a legfontosabb internetes streamingszolgáltatók által megfizetett jogdíjakra, a rádiós ismétlési jogdíjakra, a külföldi jogkezelőktől beszedett járandóságokra, valamint a meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételek előadóit illető kiegészítő díjazásra.

Az EJI 14 milliónál is több rádiós, illetve televízió elhangzás adatát feldolgozva osztott fel 1,3 milliárd forint jogdíjat, 200 millióval kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt. Az idén 57 ezer magyar és külföldi zenész részesült jogdíjban, ugyanannyi, mint tavaly. A jogdíjfelosztás során több mint 500 ezer felvételt azonosítottak be az EJI munkatársai - közölte az egyesület.

A jelentés szerint folyamatosan növekszik azonban az internetes zenei szolgáltatók által megfizetett jogdíj mértéke: ebben az évben az EJI csaknem 200 millió forintot osztott fel 4 milliárdnál is több internetes elhangzás adatai alapján.

A számok azt mutatják, hogy a közönség más előadókat és felvételeket hallgat internetes forrásokból, mint amelyeket a rádiók sugároznak. A streamingszolgáltatók leghallgatottabb dalai között egyre több a magyar felvétel, bár arányuk az összes lejátszásban még szerény - összegzett az EJI. A zenét felhasználó boltok, vendéglátó- és szálláshelyek által megfizetett jogdíjat az EJI idén 120 milliónál is több elhangzás feldolgozása alapján osztotta fel.

Ahogyan tavalyelőtt, 2022-ben is volt olyan hangfelvétel, amelyet 30 ezernél is többször szólaltattak meg a különböző üzletek és szálláshelyek. A legtöbbet játszott felvételek között a magyar zenék aránya itt is alacsonyabb, mint 10 százalék. A tíz legmagasabb összegű jogdíjban részesült előadó közül egy volt magyar. A közleményben emlékeztetnek arra, hogy azok az előadók is jogdíjban részesülnek, akik akár sok évtizeddel ezelőtt készítettek felvételt az akkori közmédia vagy az állami hanglemezgyár számára. Ezeket felvételeket az MTVA és a Fotexnet ma is intenzíven hasznosítja, az érintett felvételek előadói között az EJI idén közel 150 millió forintot osztott fel.

A jogdíjból viszonylag nagy arányban részesülnek olyan előadóművészek is, akik már nem aktívak, de felvételeiket ma is szívesen hallgatja közönség. A rádiós ismétlési jogdíjban a közmédia által készített felvételek előadói részesülnek, míg a hangfelvételek kiegészítő díjazásában a meghosszabbított védelmi idejű, vagyis az 50 évnél régebbi hangfelvételek előadóművészei - áll az EJI jelentésében.