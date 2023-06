"Bezár az ország első McDonald'sa" - ezzel a felütéssel kaptunk sajtóközleményt a mai nap folyamán. Mielőtt azonban szívszélütést kaptunk volna, meg is nyugodtunk, mert a levél tárgya azzal záru: "de hamarosan megújulva nyit újra". Micsoda izgalmak így szombaton...

A közlemény szerint Magyarország első McDonald's étterme a Régi posta utcában, a hazai vállalat 35. születésnapja alkalmából szinte minden elemében megújul. "A Régi posta utcai étterem átalakításával is még több élményben gazdag pillanatot szeretnénk egyben jóízűvé is tenni vendégeink számára. A megújult éttermet ajándéknak szánjuk hűséges vendégeinknek a hazai McDonald's fennállásának 35. évfordulója alkalmából" – mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója az átalakítás kapcsán, hangsúlyozva annak jelentőségét a vállalat növekedési stratégiájában.

A 2019-ben útjára indított stratégiánk két pillére az új éttermek nyitása, valamint a meglévő éttermek modernizálása a »Jövő Élménye« koncepció szerint. Ennek a munkának egyfajta kiteljesedése első hazai éttermünk újjászületése, ahol a digitalizált vendégélményt ötvözzük a minőségi belsőépítészeti elemekkel

fogalmazott Égi Zsolt

Milyen lesz a régi-új McDonald's?

A felújítás során különleges minőségű, exkluzív éttermekben alkalmazott belsőépítészeti anyagokat használnak fel. A McDonald's ikonikus éttermének megújulása túlmutat a hálózat többi egységénél megszokott átalakításokon. A legapróbb részletekre is kiterjedően valódi természetes, sok esetben kézműves alapanyagokból készült elemek felhasználásával, exkluzív formában nyitja újra kapuit, várhatón szeptemberben.

Az étterem belső falait valódi látszóbeton díszíti majd. Az akár 300 kg súlyú betonlapok kivitelezése és elhelyezése komoly szakmai feladatot jelent a felújítás során. Emellett, az étteremben lévő McCafé területén a padlót és a falakat természetes fapanelekkel burkolják, míg az éttermi vendégtér többi részén, a helyszínen aprólékosan kidolgozott és felcsiszolt terrazzo burkolatot tesznek le.

Az enteriőrben visszaköszön az étterem külsejének elegáns kőborítása, ugyanis az asztalok nemcsak valódi fából, hanem gránitból készülnek, hasonlóképpen a kiszolgáló pult oldalfalához. Az exkluzív megjelenés a lámpaburkolatokra is kiterjed, amelyeket rézből készítenek. Ez az anyaghasználat teljesen egyedi a Meki® világában, még nemzetközi viszonylatban is. A réz, mint alapanyag, ezen kívül az álmennyezet és a pillérburkolat berakásaiban is visszaköszön.

Az étterem elé, a Régi Posta és az Aranykéz utca sarkán egy olyan egyedi, jellegzetes felülős elem kerül, amely világszinten is csak egy-két McDonald’s-ban található meg. Ez a különleges dizájnelem tovább fokozza a létesítmény által nyújtott egyedi hangulatot.