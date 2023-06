Új sikerfilmek tarolnak a magyar mozikban: erre váltanak legtöbben jegyet 2023 nyarán

Még mindig nem állítható, hogy a magyar mozik kiheverték volna az elmúlt idők válságait. Friss statisztikák szerint a tavalyi évben még mindig 29 százalékkal elmaradt a mozilátogatások száma a járványt megelőző ötéves időszak átlagától. Míg a színház- és múzeumlátogatások már elérik a 80-90 százalékot, a magyar mozik még mindig le vannak maradva. Pedig a mozitermek száma és a bemutatott új filmek száma is hozza a válságos időszak előtti átlagot, úgy tűnik, csak a nézők maradnak továbbra is távol.

A Központi Statisztikai Hivatal megjelentette a friss, 2022-es évre vonatkozó statisztikáit a magyar kultúra témaköréből. A könyvkiadási adatsorok után most a mozik helyzetét vizsgáljuk a friss számok tükrében. A nagy kérdés a tavalyi adatok kapcsán az volt, hogy ki tudtak-e lábalni a mozik az elmúlt évek válságaiból - a válasz az, hogy félig-meddig. A 2022-es adatok azt mutatják, hogy a mozik száma, nyitva lévő mozitermek, a vetítések száma már hozza a 2020-as évet megelőző időszak átlagát, azonban a nézőszám még mindig kevesebb. A színházba, múzeumba inkább visszatértek a látogatók, a mozik viszont továbbra is érzik a válságok hatásait. Egyrészt az energiaválság, általános infláció a mozikat is ugyanúgy sújtja, másrészt a lakosság által érzékelt rekordinfláció miatt beindult spórolás a mozikra is kihat.

A KSH korábban részletesen foglalkozott a pandémia hatásával a magyar mozikra. Adataikból kiderült, hogy 2020-ban kitört világjárvány okozta váratlan körülmények miatt a mozik több mint 10%-a nem tudott filmeket vetíteni, a működésüket szüneteltették vagy megszüntették, így összesen 161 mozi 401 moziteremmel maradt látogatható (a 182 mozi és 428 terem helyében). 2020 nyarán a márciusi kényszerleállást követően egyre több – köztük szabadtéri – mozi nyitott újra. Az összes mozi 12%-a, azaz 19 darab kert- és szabadtéri mozi volt, 16-tal több, mint 2014-ben. A vándormozikkal együtt 2020-ban az előadások vetítéséhez a helyszínt csaknem 30%-ban a nem hagyományos mozik termei biztosították. 2020-ban a - 8 vagy több teremmel rendelkező - ún. multiplexmozik adták teljes mozikapacitás 36%-át a férőhelyek tekintetében.

2019 előtt a mozikban évek óta növekvő tendencia volt megfigyelhető, viszont 2020-ban a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedések hatására a mozielőadások száma 257 ezerre, az egy évvel azelőttinek közel a felére csökkent. A hazai mozik a 2019. évinél 72%-kal kevesebb, 4,3 millió látogatót fogadtak.

Még mindig nem állt vissza a járvány előtti állapot

A mozilátogatásokat tekintve még a 2022-es év is elmaradt a járványt megelőző ötéves időszak (2015-2019) átlagától. Ráadásul nem is kevéssel, csaknem 30 százalékkal. Miközben ha megnézzük a színház- és mozilátogatások alakulását, akkor azt láthatjuk, hogy 80-90 százalékban már visszatértek a látogatók. Moziba ugyanúgy többen váltottak jegyet a színháznál és múzeumoknál, mint a korábbi jellemző volt, viszont 2022-ben a múzeumlátogatások szinte beérik a mozikat, a mozi/színház arányban pedig szintén jönnek fel a színházlátogatások.

Hiába ment végbe nagyjából a kilábalás a pandémiába, ismét van annyi vetítés, új film a mozikban, mint a precovid időszakban, a nézők elmaradnak. 2022-ben az energiaválság vágott alá a moziknak, ezért rövidített sok filmszínház a nyitvatartásán, átszervezték a műsornaptárakat. Ugyanakkor a rezsiválság és horrorinfláció a lakossági költések visszafogását hozta magával, az első költség pedig, amiből faragni lehetett a szabadidős kiadás. Hiába halmozta év végén a rekordokat az Avatar 2. része - tulajdonképpen a látogatások jelentős része már 2023-ban történt, és az egész éves még mindig némileg visszafogott mozizási kedvet nem tudta felülírni.

Ha megnézzük, a nyitva tartó mozik, mozitermek száma és az új filmek száma is hozza a 2015-től 2019-ig tartó ötéves időszak éves átlagát. Az előadások száma viszont némileg kevesebb volt, és a tízezer lakosra jutó látogatás is csak 72 százaléka volt a precovid időszakénak. Egy előadásra átlagosan 22 néző jutott, míg korábban 29,2 volt az átlagos látogatásszám:

A Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint 2022 moziban legtöbbet megtekintett filmje az Avatar - A víz útja lett, több mint félmillióan nézték meg abban az évben, pedig a bemutató december 15-én volt. A második helyet a Top Gun: Maverick szerezte meg, a harmadikat pedig a Minyonok: Gru színre lép. A TOP10-es listát filmfrachisezok legújabb filmjei és folytatásfilmek uralták. Kivétel a Beugró a Paradicsomba, egy romkom Julia Roberts és George Clooney főszereplésével, a játékadaptációs Uncharted és romantikus kalandvígjáték, Az elveszett város Sandra Bullockkal és Channing Tatummal:

A Pénzcentrum korábban megkérdezte Buda Andreát, a Cinema City Magyarország PR- és marketingigazgatóját a mozilánc tapasztalatairól: visszatért-e a mozizási kedv. A szakértő szerint az, hogy a magyarok ismét egyre szívesebben járnak moziba, nem csak annak köszönhető, hogy már nincsenek korlátozások, vagy akkora járványveszély. A filmipar ugyanúgy kezd magára találni, sokkal több az új film, a nagyobb bemutató, bátrabban küldik mozikba a filmjeiket a stúdiók, amiket a járvány kezdetén inkább streamingen mutattak volna be - mondta el.

A filmválaszték, ami a leglényegesebb. Ha van olyan film a mozikban, ami az embereket igazán érdekli, akkor arra el fognak menni. A stúdiók letesztelték, és világosan látszik, hogy sokkal nagyobb bevételt hoznak a filmek úgy, ha előbb a moziban vetítik, majd csak hetekkel utána (ma ez az időszak 90 napról átlagosan 45 napra csökkent) kerülnek fel a streaming platformjukra. De fontos, hogy a néző tudjon az adott filmről. Ha például egy nagyobb marketing kampány, vagy az Oscar-díj ráirányítja a figyelmet egy filmre, esetleg egy sikeres franchise következő része érkezik a mozikba, vagy ha nagy sajtóvisszhangot kapott akár nemzetközi szinten, sokan moziban, sőt minél hamarabb akarják majd látni

- mondta el Buda Andrea, aki szerint a mozizási kedv visszaépülésében rengeteget számít, hogy már sokkal több film jön a mozikba, mint a pandémia évei alatt. A járványt megelőzően az átlag a 4-7 premier volt hetente, a lezárásokat követő újraindulást követően 1-2 új film jelent meg hetente. Mostanra azonban ismét átlagosan 4-5 körül van a premierfilmek száma heti szinten. A megnövekedett filmkínálattal pedig szélesebb rétegeket is tudnak elérni a mozik, hiszen van miből válogatni.

Miből lehet válogatni a nyáron?

Június 15-én, vagyis ma került a mozikba a Pixar új animációs filmje, az Elemi - mely a trailer alapján leginkább az Agymanókra hajazhat -, illetve a DC-univerzum legújabb filmje a Flash - A Villám. Ebben elvileg feltűnik Michael Keaton is, mint idős Batman.

Június 22-én mutatják be a magyar Látom, amit látsz című filmet, Vilmányi Benettel a főszerepben. Június 29-én érkezik a vásznakra az Indiana Jones legújabb epizódja, illetve a Sisu - egy Lappföldön játszódó háborús akciófilm gonosz náci katonákkal, kinccsel.

Július 13-án mutatják be a Mission: Impossible sorozat hetedik részét, mely a Leszámolás alcímet kapta, és a filmsorozaton belüli filmsorozat első darabját képezi. Július 20-án érkezik Nolan legújabb nagyszabású filmje, az Oppenheimer, csupa sztárral a szereplőgárdában, illetve aznap még Greta Gerwig Barbie című filmje is Margot Robbieval és Ryan Goslinggal.

Augusztus 3-án mutatják be a Meg 2-t, melyben újra lecsap az óriáscápa. Augusztus 10-én pedig Neill Blomkamp Gran Turismóját mutatják be, ami arról szól, hogy válhat-e profi gamerből profi autóversenyző, amikor az élete furcsa fordulatot vesz. Augusztusban még egy DC-hős önálló filmje érkezik a mozikba, a kevésbé ismert Kék Bogár. Az eddig felsoroltak pedig csak a legnagyobb érdeklődésre számot tartó filmek lesznek, még számos új bemutató, illetve filmfesztiválos vetítés várja látogatókat.

Jelenleg pedig a Transformers: A fenevadak kora, a Pókember - A pókverzumon át és a Halálos iramban 10. vonzza a moziba a legtöbb nézőt.