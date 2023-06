Jól megy magyar sztárfodrászoknak: elképesztő, mennyi pénzt vett ki cégéből Zsidró Tamás

A tavalyi évben végleg búcsút intettünk a koronavírus miatti lezárásoknak, azonban az orosz-ukrán háború következtében kialakult energiaválság, a forint rohamos gyengülése és ingadozása, illetve a rekordméretű infláció a legtöbb magyar cégnek jelentős nehézségeket okozott. Azonban Budapest legmenőbb fodrászatai ebből mit sem éreztek: Zsidró Tamás és a BioHair egyaránt tekintélyes összegeket könyvelhetett el nyereségként, ami jelentősen meghaladta a 2021-es bevételüket is.

Zsidró Tamás hajszalonja 2021-ben 91 millió 177 ezer forint bevételt hozott, ami tavaly tovább nőtt: 2022-ben a szalonnak ugyanis a nettó bevétele 96 millió 573 ezer forint volt.

A csatolt dokumentum alapján a sztárfodrász tavaly 6 millió forintnyi osztalékot vett ki a cégből.

Az pedig korántsem meglepő, hogy ilyen jól megy az üzlet, hiszen Magyarország egyik leghíresebb fodrászszalonja eddig is kifejezetten drágának számított, de tavaly történt egy jelentősebb áremelés is. A honlap alapján egy női hajvágás 7000-16000 forint között mozog, míg egy alkalmi frizura készítése 15000 forint (ez pedig nem tartalmazza a próbakontyot, azért további 10000 forintot kell fizetnünk). De egy hajfestés mosással és szárítással már akár 45000 forintba is kerülhet.

A BioHair Studio-nak tavalyelőtt nem sikerült nyereséggel zárnia az évet, hiszen a korábbi, 2020-as 442 millió 481 ezer forintos nettó bevétele után 2021-ben 42 millió 844 ezer forintra csökkent a bevételük. Tavaly viszont már jelentősen javult ez a szám: a cég nettó bevétele ugyanis 627 millió 915 ezer forint volt, amivel jelentősen meghaladták a 2020-as számokat.

A szalonokat üzemeltető Perger és Binder BH 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság személyjellegű ráfordításai is nőttek, a két évvel ezelőtti 4 millió forint helyett 2022-ben 62 millió 331 ezer forintot tettek ezek ki. Bár az árak szalononként eltérőek lehetnek, de egy Budapest belvárosában lévő üzletükben a női hajvágás 5590 forintnál kezdődik, míg a férfi 4980 forintnál indul. A hajfestés itt is drága mulatság: az alapára (60 gramm felhasznált festékig) 7490 forint, míg egy extrább, ombre fazon akár 27 ezer forintba is kerülhet.

Kerestük Hajas László vállalkozásának beszámolóját is, de cikkünk megjelenéséig még nem lettek pubikusak az adatok.

Hajas László: kemény áremelés volt az összes szalonban

A sztárfodrász még korábban mesélt arról lapunknak, hogy - ami a fenti adatokból is látszik - hogy az energiaválság és az infláció miatt egy közel 20 százalékos emelés történt a szakmában.

Én azt látom, hogy ahol az ár-érték arányok rendben vannak, ott azért továbbra is jól működnek az üzletek. Persze mindenkinek, köztük nekünk is hozzá kellett nyúlnunk az árakhoz, hiszen enélkül nem tudnánk kitermelni a költségeinket, mint például a munkabérek. Sajnos emiatt muszáj volt egy kb. 20 százalékos áremelést véghez vinnünk

- mondta el korábban lapunknak Hajas László mesterfodrász, aki szerint nem véletlen ez az áremelés.

Egyrészt gondoljunk abba bele, hogy amit kifizetünk a fodrászatban annak a 27 százaléka rögtön forgalmi adó. Legalábbis ott, ahol áfá-t fizetnek. A maradékból kell neked kigazdálkodnod a fodrász fizetését, a járulékait, a közterheket, mint például a világítás, bérleti díj, stb. Akinek üzlete van, az tudja, hogy milyen költségek is vannak pontosan. Tehát ha 40 ezret fizet a vendég, abból rögtön kevesebb, mint 30 ezer forint marad és abból kell mindezeket még kifizetni. Ezen kívül sajnos nagyon felmentek az anyagárak is. Van, aminek konkrétan 100 százalékkal, de egyes termékek „csak” 30-40 százalékkal lettek drágábbak. Ezeket nekünk mind bele kellett építeni az árainkba

- magyarázta a sztárfodrász a 20 százalékos áremelés okát, illetve azt, hogy miért is kerül 40 ezer forintba egy hajvágás.