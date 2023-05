Ez az egyik legolcsóbb fesztivál Magyarországon: 10 napig tart, 2200 programmal várják a látogatókat

Teljes a 32. Művészetek Völgye programja, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján 2000-nél is több lehetőség közül válogathatnak a látogatók: új és megújult zenei helyszínek, még több színház és gyerekprogram, irodalom és kiállítás tölti meg élettel július 21. és 30. között Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend udvarait.

A Művészetek Völgye idén is igazi művészeti Mekka lesz, ahol a koncertek mellett a fesztiválozók különféle színházi előadásokat nézhetnek meg, irodalmi programokon, beszélgetéseken, workshopokon, jógán és biciklitúrán vehetnek részt vagy elmerülhetnek a kézműves vásár forgatagában.

A Panoráma Színpadon lép fel a Quimby, akik három év után térnek vissza Kapolcsra, a Csík zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal a fesztiválon is bemutatja A Dal a miénk 2.0: Új dalokkal újratöltve c. műsorát, itt ünnepli 10. születésnapját a Bagossy Brothers Company, izgalmas, „Völgy Special” show-val készül a 20 éves Punnany Massif, de velünk lesz még a Carson Coma, a Bëlga, az Aurevoir., Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Budapest Bár, a Csaknekedkislány, az Elefánt, az Esti Kornél, az Irie Maffia, a hiperkarma, a Margaret Island, a Lóci Játszik és a Vad Fruttik is.

A vigántpetendi Cirque du Tókertben lép fel többek között Zorán, Dés László és Kern András, valamint a 30 éves Danubia Zenekar is. A Recirquel újcirkusz-társulat Solus Amor című előadásával érkezik, a Duda Éva Társulat Mirror című darabját hozza el, a Feledi Project-től pedig a Car(wo)men című táncszínházi előadást láthatjuk majd. A Cirque du Tókertben minden nap új trükköket tanulhatunk a Firebirds társulat tagjaitól a kézenállástól kezdve a zsonglőrködésig.

Új és megújult helyszínek

Az idei Művészetek Völgyében több új, illetve megújult udvarral találkozhatnak a fesztiválozók. A legizgalmasabb és legfrissebb előadókkal vár Taliándörögd új zenei helyszíne, a Lőtér, amely a Völgy második legnagyobb koncertterével és olyan fellépőkkel készül, mint az osztrák Cari Cari, a Mörk, Hundred Sins, a 4S Street, a búcsúzó Cloud9+, a Random Trip, a Hollandiából érkező Slagwerk den Haag, a 30. születésnapját ünneplő Anima Sound System és itt adja utolsó koncertjét a Middlemist Red is.

A Völgy ikonikus helyszíne a Kőbánya Udvara idéntől, Póka Egon előtt tisztelegve a Póka Udvar nevet viseli majd, ahol a névadóra emlékezve hangos élőzenével telik meg az udvar továbbvíve örökségét. Ennek megfelelően itt teret kapnak az ifjú tehetségek és a legendák is. Itt lép fel többek közt a godfater., a The Pontiac, Áron András & The Black Circle Orchestra és az idén 20 éves PASO is. A Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával létrejött helyszínen napközben PIM buszmegállóval és az Alkotóművészeti Igazgatóság művészeti programjaival várják az irodalmi kalandozókat, a bátran alkotókat, a vájtfülűeket és a zenélni vágyó tanulókat.

A Művészetek Völgyében immáron hagyomány, hogy a nyitónapot saját előadás premierjével ünneplik. Idén Goldoni Mirandolina című darabja debütál majd a taliándörögdi Színház Színpadon. A Mirandolina kegyeiért vívott harcról szóló darabban láthatjuk majd Szulák Andrea, Szemenyei János és Laki Péter játékát is. A színház népszerűségének köszönhetően pedig egy új helyszínnel is bővül a fesztivál: a mindig teltházzal működő taliándörögdi Színház Színpad mellett mostantól a Színház Színpad Templom is várja a színházrajongókat. Az új helyszín lehetőséget ad arra, hogy bensőségesebb, közvetlenebb kapcsolat alakuljon ki a nézők és a színészek között.

A jazzrajongók idén még egy helyszínnek örülhetnek, ugyanis saját udvarral jelentkezik a Magyar Jazz Szövetség is, akik itt szervezik meg a hazai jazz élet legrangosabb eseményét, a Magyar Jazz Ünnepet is. A különleges alkalomra a Szövetség egy hatnapos programmal készül felsorakoztatva a hazai színtér színe-javát, de készülnek ismeretterjesztő előadásokkal és pódiumbeszélgetésekkel is.

A családoknak szól az új, kapolcsi Családi Kultúrtér, amely a patak partján kínál minőségi családi feltöltődést a família minden tagjának. Bábelőadások, zenék és zenés mesék, kézműves foglalkozások, környezetvédelmi és természetismereti programok, játéksarok várja a gyerekeket, a szüleiknek pedig gyerekneveléssel és irodalommal kapcsolatos beszélgetésekkel és koncertekkel készülnek.

10 napos bérlet: 55 000 Ft (május 12-ig 45 000 Ft)

5 napos rugalmas bérlet 38 000 Ft (május 12-ig 24 000 Ft)

3 napos hétvégi bérlet 24 000 Ft (július 20-ig 22 000 Ft)

Napijegy diákjegy 18 alatti diákoknak és nyugdíjasoknak a helyszínen 7000 Ft

Napijegy felnőtteknek 2023.06.17. – 2023.06.20.-ig: 7 000 Ft, 2023.06.21. – 2023.07.20.-ig: 8 000 Ft, 2023.07.21. – 2023.07.30.-ig: 9 000 Ft

Fesztivál a legkisebbeknek is

A Művészetek Völgye családbarát fesztiválként mindig gondol a legkisebbekre is, hiszen a fesztivál számos helyszínén készülnek külön gyermekprogramokkal is. Ezek a programfüzetben és a fesztivál weboldalán külön Gyermekvölgy név alatt találhatók összegyűjtve, amelyek kedvezményes jeggyel látogathatók. Az idén második alkalommal visszatérő Egyszülős Központ is a családoknak kedveskedik programokkal a Filmio Udvarban: minden nap 14:30-15:30 óra között írók, zenészek, előadóművészek, énekesek, színészek mesélik el kedvenc meséjüket az érdeklődő közönségnek. Idén olyan hírességek vállalták el, hogy felolvassák kedvenc meséjüket, mint Hobo, Beck Zaza a 30Y-ból, Ferenczi György, Gryllus Vilmos, Harcsa Veronika, Lackfi János, Sebő Ferenc, Varró Dániel, Vecsei H.Miklós. A meséket élőben is követni lehet majd az Egyszülős Központ közösségi oldalán. Az Egyszülős Központok az elmúlt öt évben közel 30 ezer egyszülős családnak nyújtottak támogatást és közösséget. Magyarországon kb. 300 ezer egyszülős család él, ezekben a családokban több mint félmillió gyereket nevelnek.

Irodalomi és színházi találkozások

Az irodalom kedvelőinek immáron tizenharmadik éve kínál változatos „menüsort” a Kaláka Versudvar, ahol a Kaláka művészei álmodják meg évről-évre a programot. Idén sem maradunk sokak kedvence, a Lackfi János vezette Zenés Versimprók és Versműhelyek nélkül, de lesznek világzenei és népzenei koncertek, illetve gyerekműsorok is. Vigántpetend irodalmi oázisa, a POKET Udvar is az irodalom és a zene találkozási pontja lesz. A Vecsei H. Miklós vezette helyszínen ezúttal is rengeteg kvíz, beszélgetés, koncert és alkotó workshop várja a fesztiválozókat és újdonságként, minden nap dalpremier is lesz. Vecsei H. Miklós megkeresésére ugyanis a felkért előadók megzenésítettek egy-egy Csoóri Sándor verset, amelyet a fesztiválon mutatnak be és mesélnek a dal születéséről. A dalpremier során olyan előadók megzenésítését hallhatjuk majd, mint például Szakács Gergő, Noémo, a Blahalouisiana vagy éppen Barabás Lőrinc.

A színház, zene és irodalom mellett esténként a Filmio Pajta Mozgóban a 120 éves magyar filmkincs legjobbjait vetítik, de itt rendezik meg a Némafilmhez filmzenét pályázat döntőjét is: négy estére ugyanis megelevenednek a régi mozik és élőzenei kíséretet kapnak a némafilmek.

fotó: MTI/Vasvári Tamás