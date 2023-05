Megérkezett a figyelmzetetés: eláznak, akik ebben az országrészben lesznek a hétvégén

A pénteki napsütés után a hétvégén is szép időre, 20-26 közti hőmérsékletre számíthatunk az ország legtöbb részén. Az Észak-Dunántúlon azonban heves zivatar is kialakulhat - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentéséből.

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Estére leépülnek a gomolyok miközben fátyolfelhőzet sodródik fölénk, így derült vagy fátyolfelhős lesz az ég.

Szombaton is általában fátyol- és gomolyfelhős idő várható, dél felé haladva egyre több napsütéssel, ugyanis az ország északi felén megnövekszik a felhőzet. Utóbbi tájakon zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon heves zivatar is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, azonban szombaton a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 26 fok között várható.

Vasárnap éjszaka a vastagabb felhőtömbök kelet felé lassan elvonulnak, így a fátyolfelhők és a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés valószínű. Reggel, kora délelőtt még keleten, északkeleten eshet az eső, majd a délutáni órákban szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Az északkeleti, keleti szél néhol megélénkülhet, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 8, 14, a maximum 19, 26 fok között alakul, a legtovább felhős északkeleti tájakon lesz a hűvösebb.