Óriási veszélyben vannak a magyarok kedvenc háziállatai: sokan nem tudják, naponta mérgezik őket

Nagyon fontos a macskák számára a megfelelő és kiegyensúlyozott étrend a minőségi és hosszú élethez. Sok cicagazdi - annak ellenére, hogy jót akar – betegségeket okozhat kedvencének, például nyers hús etetéssel.

Az otthon készített ételről vagy egy darabka nyers húsról még azt is gondolhatjuk, hogy tápláló a cicánk számára, de érdemes vigyázni ezekkel. Ha így eteted a kedvencedet, sajnos betegségeket is okozhatsz neki, a nyers hús nagy kockázatokat rejt - írja közleményében a Waltham.

„A macskák húsevők, azaz a táplálékuknak mindenképpen kell állati eredetű fehérjéket tartalmazniuk, ugyanakkor a kizárólagos húsetetés a bevitt tápanyagok kiegyensúlyozatlanságát okozhatja. Nagyon gyakori a hús-monodiétán (rosszabb esetben máj-monodiétán) tartott kölyökcicáknál az A és D vitamin túladagolás, ami a csontvázrendszer rendellenes és visszafordíthatatlan kifejlődéséhez vezet. Ha a hús nem megbízható forrásból származik, bármilyen kórokozóval könnyen megfertőzhetjük véletlenül cicánkat. Legyakoribb a salmonellosis, de ritkább esetekben nyers sertés etetéssel Aujeszky betegség is kialakulhat kedvencünknél” – mondta Dr. Fikó Fruzsina, állatorvos.

Fontos a rendszeresség és a minőség

A macskádnak adott étel összetételén kívül nagyon fontos az etetés rendszeressége: mindig figyelj arra, hogy ne etesd túl a cicádat, de ne is éheztesd! A macskaeledel csomagolásán megtalálod az ajánlott napi adagot, ami egy egészséges felnőtt - átlagosan 4 kg súlyú cicára - vonatkozik, de az adagolásnál mindig figyelembe kell venni a kedvenced egészségét, temperamentumát és fizikai aktivitását. A macskák nagyon érzékenyek a minőségi alapanyagok hiányára, például bizonyos esszenciális tápanyagokra – taurinra, ​ A-vitaminra vagy omega zsírsavakra – nagy szüksége van a kedvencek szervezetének.

Az antioxidánsok nemcsak az ember számára hasznosak

Az angliai WALTHAM Állatorvosi Kutatóközpont tudósai öt éven át vizsgálták, hogy az antioxidánsok milyen hatással vannak a cicákra. Az eredményeik szerint az antioxidánsok pótlása fontos szerepet játszik az immunrendszer megerősítésében. Továbbá azt is megállapították, hogy bár minden életkorban előnyös a macskák számára, de a fiatal és az idősebb cicáknak különösen fontos az antioxidánsban gazdag élelem.

„Az antioxidánsok a reaktív szabadgyökök káros hatása ellen védik a szervezetet. Minél több káros hatás éri az enzimeket, annál hamarabb következik be a károsodás, vagy annak a mértéke lesz súlyosabb. A tápokhoz adott anitoxidáns-keverékek csökkentik a DNS károsodását, így cicánk hosszabb távon őrzi meg egészségét” – magyarázta az állatorvos.

Bizonyos ételek mérgezőek lehetnek a macskád számára

A házikedvencek az étel minősége mellett bizonyos tápanyagok hiányára is nagyon érzékenyek. Már egy kisebb tápanyaghiány is okozhat először szőrzet- és bőrminőség romlást, befolyásolhatja a szaporodási képességet, de sajnos más betegségeket is okozhat.

Sok általunk kedvelt étel komoly problémát, mérgezést okozhat cicánknak. A hagyma, fokhagyma nagyobb koncentrációban (például krémleves vagy por alakú koncentrátum formában) a vörösvérsejtek károsodását okozhatja, ami többszervi elégtelenséghez és elhulláshoz is vezethet. A nyers tojás etetése a Salmonella és az E. coli fertőzések elsőszámú okozója, és ezeket a fertőzéseket átadhatják gazdáiknak is a macskák. Köztudottan csokoládé sem adható sem kutyának, sem macskának, a teobromin és a koffein is kifejezetten mérgező az ő szervezetük számára

A macskák az elválasztás után fokozatosan laktóz intoleránssá válnak, így a (tehén)tejtermékek adásával hosszabb távon (komoly, akár visszafordíthatatlan) emésztési zavarokat, valamint krónikus fájdalmat okozunk kedvencünknek” – magyarázza Dr. Fikó Fruzsina, melyek a legveszélyesebb ételek a cicánk számára.

Könnyebb megelőznia cicák elhízását, mint megoldani

Nyilván nehéz megállni, hogy a megszokottnál kicsit több cicaételt tegyünk kedvencünk tányérjára, de ilyenkor érdemes arra gondolni, hogy a túlsúly komoly egészségügyi problémákat okozhat a macskáknak, például túlzottan megterheli a szívet, a gerincet, a csípőt, a térdízületeit, éscukorbetegséget is okozhat

„Fontos, hogy macskánk az életkorának, nemének, és aktivitásának megfelelő eleséget fogyasszon. Az ivartalanítás gyakran az anyagcsere lassulásával jár együtt. Az optimális kondíció megőrzéséhez a zsír és a fehérje mennyiségének csökkentése szükséges (előbbi 10% alatt, utóbbi kb. 34% felett ideális). A legtöbb minőségi táp tartalmaz pluszban antioxidánsokat, vitaminokat és egyéb cicánk számára szükséges makro- és mikroelemeket is. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy melyik a legmegfelelőbb típus, kérdezzük meg állatorvosunkat, aki az elhízás korai tüneteire is figyelmeztet minket” – tanácsolja az állatorvos.

Ha pedig a macskánknak súlyfeleslege van, mindenképpen állatorvoshoz kell fordulni, mert a szimpla ételmegvonás sem tesz jót a cicáknak. Ennek az az oka, hogy a macskák szervezete sokszor kis adagokban veszik fel a táplálékot.

„A macskák természetüknél fogva több kisebb adag elfogyasztására optimalizálták a szervezetüket (egyedül vadásztak őseik, így maguknál kisebb prédákat fogyasztottak naponta többször). Ennek megfelelően javasolt a cicánkat a nap folyamán többször kínálni eleséggel. Ha elhízott macskánkat ételmegvonással szeretnénk fogyókúráztatni, az gyakran nagyon alacsony vércukorszintet eredményez, valamint először a test építő fehérjéit kezdi el feléni az állat, és így vese és májkárosító metabolitok szabadulnak fel. Törekedjünk a kisebb adagok adására, cicáink kedvelik a változatos ízeket és állagokat is (...)."