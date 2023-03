Véres horror tarol a magyar mozikban: közelharc folyik a jegypénztáraknál ezekért a filmekért

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

A korábbi hetek abszolút győztese, A Hangya és Darázs: Kvantumánia az Avatarral karöltve a múlthéten már labdába se rúgott a magyar mozikban. A nézők fejét ugyanis elcsábította a Sikoly IV., ami a létező legdurvább korhatárbesorolást kapta, így csak esténként vetíthetik a mozik. De még így is rögtön a második helyen nyitott, alig lemaradva a Creed III. részétől. Ahogy mindig, most is utánajártunk annak, hogy melyik filmek voltak a legnépszerűbbek Magyarországon.

A legutóbbi, csütörtöktől szerdáig tartó mozis műsorhéten március 8. és 15. között a legtöbb jegyet ismételten a Creed-re váltották. Ezzel pedig immáron két hete, a premierje óta tarol a bevétel alapján Michael B. Jordan legújabb filmje, míg az eddigi győztesek (az Avatar: A víz útja és a Hangya és Darázs: Kvantumánia) még a top 5 legtöbb bevételt hozó mozi közé se fért be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Creed III. ugyanis közel 79 millió forintot hozott a jegypénztáraknál, miután 38 263 filmrajongó váltott rá jegyet országszerte. A második helyen nyitott a Sikoly IV., ami a sorozat legvéresebb epizódjaként híresült el. A horror ugyanis Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint kicsivel több mint 73 millió forint bevételt termelt, miközben 35 017-en voltak rá kíváncsiak összesen. Ezzel a harmadik lett a szintén múlthét csütörtökön bemutatott Múmiák, amire 22 934-en váltottak jegyet, összesen 44 millió forintértékben. A negyedik hely szintén egy óriási meglepetés: 24 934 nézővel és több mint 41 millió forintos bevétellel ugyanis egy magyar kalandfilm, a Hadik végzett épphogy a dobogóról lemaradva. A nemrég még élbolyba tartozó Kokainmedve lett az ötödik helyezett a listánkon, miután 14 968-an voltak rá kíváncsiak és 30 millió forintot hozott a magyar moziknak. Hatodik helyre került ezzel a korábbi első, A Hangya és a Darázs: Kvantumánia. A filmre 13 423-an váltottak jegyet közel 27,5 millió forintért. Az Avatar: A víz útja majdnem két hónapon keresztül vezette a jegyeladási listákat, azonban mára már kifulladni látszik a lendület. James Cameron filmje most a 7. helyen végzett, de még így is szép számokat produkálva: 9834 néző váltott rá jegyet több mint 23 millió forintértékben. Ezzel a nyolcadik helyen végzett a tizenöt héttel ezelőtt bemutatott Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság, aminek a 10 093 nézője közel 20 millió forintot fizetett ki a jegyekért összesen. Kilencedik lett a Hirtelen 70!, amire 9097-en voltak kíváncsiak, miközben 19 millió forintot termelt a jegypénztárakban. A tizedik helyre került a Magic Mike utolsó tánca, miután 6638-an váltottak rá jegyet 14 millió forintértékben.

Címlapkép: Getty Images

