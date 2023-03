Milliárdokat osztanak szét ezen a hétvégén: ilyen sem gyakran fordul elő Magyarországon

Minden idők hatodik legnagyobb jackpotja várja a szerencsés nyertest az Ötöslottón, miután mintegy öt hónapja nem született telitalálat. Az előző sorsoláson 18 játékosnak csak egy találat hiányzott az ötből, bánkódniuk azonban nekik sem kellett, hiszen egy csapásra milliomossá váltak. A halmozódásnak köszönhetően ezen a héten már 3,484 milliárd forinttal lehet gazdagabb az a szerencsés, aki egyedüliként mind az öt számot eltalálja.

Legutóbb 2022. október 22-én volt telitalálat az Ötöslottón, amikoris a szerencsés játékos közel 750 millió forintot vihetett haza. Az elmúlt nagyjából 5 hónapban senki nem találta el az öt számot, ezért a jackpot összege mostanra csaknem 3,5 milliárd forintra duzzadt, ami minden idők hatodik legnagyobb nyereményét jelenti az Ötöslottó történetében. Az elmúlt 20 hétben 534-en voltak azok, akiket egy hajszál, pontosabban egy szám választott el a telitalálattól, és ötös helyett, négyessel kellet beérniük. Játékosaink közül sokan maradnak az évtizedes hagyománynál, miszerint szeretik megjátszani a családtagok születési évét, vagy korát. Vannak azonban olyanok is, akik észérvek alapján választanak számokat, így ők azt is tudják, hogy az eltelt 20 hétben a legtöbbet kihúzott szám a 2-es és a 32-es volt, valamint négy alkalommal is előfordult, hogy a legnagyobb szám nem ment 61 fölé.

Az elmúlt 10 évet tekintve elmondható, hogy átlagosan 20 hétig halmozódott a jackpot mielőtt megnyerte volna egy szerencsés játékos. Azaz a statisztika alapján most már bármikor időszerű lehet a telitalálat és megérkezhet a 66 éves Ötöslottó 46-odik milliárdosa.

Az Ötöslottó főnyereményének halmozódása legfeljebb egy évig tarthat. Ha a kezdő időponttól számított 1 éven belül tartott utolsó sorsoláson sincs nyertes az adott nyerőosztályban, akkor a halmozódás véget ér. A Szerencsejáték Zrt. ekkor az eddig felhalmozódott összeget még ugyanezen a sorsoláson a nyertest tartalmazó nyerőosztályok nyereményalap-hányadának megemelésére fordítja. Ilyen azonban még soha fordult elő az Ötöslottó történetében.Amennyiben a szombati sorsoláson lesz telitalálat, akkor a helyesen tippelő szerencsésnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért, mégpedig az úgynevezett nagynyertes-vonalon, amelyről a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is érdeklődhet. A nyeremény kifizetésének alapfeltétele, hogy a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben csak banki átutalással történhet.

