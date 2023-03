Új fesztivál a Volt romjain: ezt kár lenne kihagyni, készül valami Sopronban

Április 22-én indul a SopronFest, a kilencnapos programsorozatban kulturális, gasztronómiai és turisztikai események várják a látogatókat városszerte - ismertették a szervezők Sopronban.

Lobenwein Norbert, az esemény egyik alapítója elmondta, hogy a hazai fesztiválkínálatban a SopronFest új színfoltot jelent, mert nem nyáron rendezik és mert egyfajta "urbán" fesztivált álmodtak meg. Hozzátette: az eseményhez sok helyi partnert találtak, köztük a Soproni Egyetemet, amely tíznapos programsorozattal készül a fesztiválra.

Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora úgy fogalmazott: fontos, hogy a soproni fiatalok, az egyetemisták tudjanak szórakozni, kapjanak élményeket és szeressék a várost. Ennek jó eszköze a SopronFest, amelynek részként 33 programot valósítanak meg. A programok egyik fő helyszíne a Botanikus kert lesz, ahol minden nap más-más témájú vezetést indítanak magyar és angol nyelven. A belvárosban április 21. és 30. között zajlik majd a SopronJÓLfest elnevezésű program, amelynek részeként egyebek mellett a belváros földszinti ablakaiban az egyetem művész tanárainak és hallgatóinak munkái lesznek láthatók. Az Esterházy palotában jótékonysági képárverés lesz, a Lőverekben pedig közösségi festést tartanak majd - sorolta.

Farkas Ciprián, Sopron polgármestere arról beszélt, hogy a város minden támogatást megad az esemény lebonyolítására. "Jó kezdeményezés, hogy Sopron nem maradhat fesztivál nélkül" - mondta, hozzátéve, hogy a korábban, a Volt fesztivál ideje alatt megszokott fesztiválhangulat nem marad el sem a belvárosban, sem a koncerteknek helyet adó Lőverekben. Váncza Panna, a fesztivál szervezője elmondta, hogy a hivatalos megnyitó április 27-én lesz a Fő téren Charlie-val, majd DJ-k veszik birtokba a Tűztorony erkélyét. A hosszú hétvégén a Fő téren a Soproni Sörnapok részeként pénteken Müller Péter Sziámi és Bérczesi Róbert erre az alkalomra alakult Sziámi Karma nevű produkciója lesz hallható, szombaton a 34. Sportgála után a Tánc világnapján táncházat tart a Szalonna és Bandája. Később a Fajkusz Banda és a Sopron Táncegyüttes szórakoztatja a közönséget. Vasárnap Farkasházi Réka és a Tintanyúl várja a gyerekeket, Járai Márk pedig önálló programmal készül.

Április 28. és 30. között a Lőverekben Azahriah, a Carson Coma, a Follow the Flow, az Ivan & the Parazol, az On the Low csapatai, Lil Frakk, a WellHello, Beton.Hofi, a Halott Pénz, Krúbi, a Valmar, a World is Mine dj-i, Metzker Viki x Yamina, Jauri, JoerJunior, a Margaret Island, a Punnany Massif, a ByeAlex és a Slepp, a Tankcsapda, Majka, Dzsúdló, a Necc Party , a Quimby, az Analog Balaton, a Bohemian Betyars és Lovasi András, valamint a Pogány Induló lép színpadra.

Váncza Panna elmondta, hogy második alkalommal rendezik meg a Telekom Podcast Festet, ezúttal három helyszínen, a Liszt központban, a Búgócsigában és a Kultúrpresszóban. Az ART-programok részeként egyebek mellett Kiss Tibor, a Quimby frontemberének kiállítását, Weiler Péter Kár lett volna disszidálni című tárlatát és Lobenwein Tamás fotóművész életmű-kiállítását lehet majd megtekinteni további helyi alkotók munkái mellett. Vendéglátóhelyek és éttermek kedvezményekkel és speciális menükkel várják a karszalaggal rendelkezőket, az Erhardt Étteremben például április 29-én Rácz Jenő Michelin-csillagos séf készül ünnepi menüsorral, de különféle boros programok is indulnak soproni és környékbeli pincék szervezésében.

A SopronFest kínálatát mindezek mellett több színházi és irodalmi programelem, valamint különféle vezetett túrák is színesítik - mondta Váncza Panna. Fülöp Zoltán, a fesztivál másik alapítója azt mondta, hogy Mutasd meg Sopront! címmel arra biztatják a helyieket és a Sopronban járt turistákat, hogy rövid videókban mutassák be a várost, mutassák meg a számukra legkedvesebb helyeket.