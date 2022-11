Milliókat nyert szerencsejátékkal Harsányi Levente: szenvedélyéről vallott a műsorvezető

Harsányi Levente több ezer forinttal játszik egyszerre, de szép összegeket is nyert már.

Ma délután útjára indul a labda a 22. labdarúgó-világbajnokságon, amit a történelem során először egy arab országban, Katarban rendeznek meg - és olyan sem volt még, hogy télen legyen a labdarúgás legfontosabb eseménye. A népszerű műsorvezető, Harsányi Levente is nagy focirajongó, most a Blikknek vallott arról, hogy más miatt is várja a vébét, mint maga a foci: mint elmondta, egyszerre nagy összegeket tesz fel sportfogadásokra.

Próbálok se nem sokat, se nem keveset fogadni a mérkőzésekre, hogy még élvezhető legyen a játék. Általában 5-10 ezer forint tétet szoktam megjátszani, de nemrég 15 ezer forinttal játszottam. Mindig izgatottan várom az eredményeket. Nagyon élvezem összeállítani a szelvényeket, szinte már feltölt ez a folyamat. Jelenleg a kis bajnokságok meccseire fogadok, mert ott tisztábbnak érzem a játékot. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy más bajnokságok nem azok, de itt lehet a legsportszerűbb szerintem. Rettentő sok múlik a szerencsén, ugyanis az ember megnéz egy pár statisztikát, egymás elleni meccsek eredményeit, de nem mindig úgy jön ki a lépés, ami a papírforma

- mondta a műsorvezető. Hozzűfűzte, hogy egészen szép összeget is szokott nyerni, részletekbe azonban nem bocsátkozott: annyit viszont büszként hozzátett, hogy kamasz gyermekei is szívesen néznek vele focimeccset, aminek nagyon örül.