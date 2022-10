Óriási bajban vannak a magyar könyvkiadók: lassan nem lesz mire nyomtatni?

Az utóbbi egy évben a cellulóz áremelkedése miatt óriásit nőtt a papírtermékek ára, ez pedig több nagy könyvkiadót is csődbe dönthet itthon – írja a Világgazdaság.

Nagyjából egy éve növekszik drámaian a cellulóz ára, a brutális áremelkedés előzménye pedig a Covid-jérvény volt, ami alatt nagyon megnőtt az internetes rendelések száma, és így a csomagolóanyag iránti kereslet. Emiatt jóval kevesebb cellulóz jutott a nyomdáknak, az árak pedig az egekbe szálltak: bizonyos termékeknél éves alapon másfélszeres volt az emelkedés. Ezt nehezíti, hogy Magyarországon minimális a papír-előállítás, így jellemzően Észak- és Nyugat-Európából importálunk. Ezért viszont euróban kell fizetni, ami a jelenlegi árfolyam mellett jelentős többletköltséget jelent. Ráadásul a papírgyárakat erőteljesen sújtja az energiaárak emelkedése is, ami szintén beépül a papír árába – magyarázta Orgován Katalin, a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke a lapnak.

Az elszálló papír- és a nyomdaköltségek keményen érintik a magyar könyvkiadókat: egy kiadvány előállítása akár 40%-kal is többe kerülhet, mint tavaly. Orgován szerint emiatt könnyen lehet, hogy a kiadók a fenntartott készletszinteik csökkentésével fognak spórolni. A szakértő elmondta, hogy a cellulózhiány komoly gondot okozott a tanévkezdésnél is, ugyanis a tanszerek is drágultak miatta.