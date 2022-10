Kiadták a riasztást, érkezik az ítéletidő: ezek a megyék nem ússzák meg

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország jelentős részére figyelmeztetést adott ki. A tájékoztatás szerint záporok, zivatarok várhatóak több helyen, amiket viharos szél és esetenként jégeső is kísérhet.

Az OMSZ tájékoztatása szerint a csapadékzónában helyenként zivatarok is előfordulhatnak, amiket viharos, 60-70 km/h-ás viharos szél, aprószemű jégeső és intenzív (egy-egy gócponton akár 20 mm csapadék) kísérhet. A délelőtt folyamán azonban átmenetileg csökkenhetnek a záporol és a zivatarok az egész ország területén.

Az eső, zápor mellett az ország délkeleti felén, illetve a középső tájain zivatarok is várhatóak, míg a Dél-Dunántúlon és az Alföldön intenzív zivatarok is kialakulhatnak, amik során rövid idő alatt akár 20 mm-t meghaladó csapadék is eshet, amit viharos szél és jégeső kísér. Ezen felül Tolna, Baranya megye területén és a Dél-Alföldön, illetve a Tiszántúlon is heves zivatarok várhatóak. ezeken a területeken kár 80 km/h-ás széllökések is előfordulhatnak és nagyobb jég.

Az OMSZ sárga, azaz 1-es szintű riasztást adott ki az alábbi megyékre: