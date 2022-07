Újabb nagy bejelentést tettek Nánásiék: ezen a balaton-parti településen nyitottak új boltot

Ördög Nóra Instagram oldalán jelentette be, hogy Nánási Pállal a két balatonakarattyai boltjuk után a harmadik Balatonfüredi is megnyitotta kapuit. Az új üzlet ma délelőtttől várja a vásárlókat.

Ördög Nóra és Nánási Pál az utóbbi években már két üzletet nyitott a magyar tenger partján a "Nekem a Balaton" brand alatt. Most az Instagramon számoltak be az újabb bolt nyitásáról. "Kicsit már ferdén állunk mi is, mint a még fel nem fúrt Nekem a Balaton-cégér, de toljuk ezerrel, hogy biztosan készen álljunk a nyitásra: vasárnap 11 órakor várunk mindenkit Balatonfüreden!"

– írta Ördög Nóra a kép mellé.

Balatonfüredre terjeszkedik a Nekem a Balaton idén nyáron - jelentette be Ördög Nóra még áprilisban a Nánásiék közösségi csatornáin. "Megyünk tovább! Végülis a Balaton elég nagy, egyszer talán körbeérünk" - mondta Nánási Pál a videóban, hozzátéve: "A kiváncsiságunk visz minket tovább." Balatonfüred egy komoly lépés, komoly döntés és egy nagy falat - emelte ki Ördög Nóra, viszont hangsúlyozta, hogy a Csücsök - a második balatonakarattyai üzletük - is folyamatosan fejlődik közben.

Egy jó kis reggelizőhelyet szeretnénk csinálni, finom streetfood kajákkal, a pékáru is ugyanúgy megy tovább - mondták el a videóban. "Füred is megismerheti a kakóscsigánkat" - mondta füredi üzletükről még hónapokkal annak megnyitása előtt Nánási Pál, hozzátéve, hogy a delikát funkció szintén megmarad.

Címlapkép: Nánásiék