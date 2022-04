Újraindul az állami pénzosztás: ez a pályázat lesz a tavasz slágere?

A jó idő beköszöntével és a nyár közeledtével egyre többen pattannak kerékpárra, ami nem csak az egészségre, de a környezetünkre is jó hatással van. Sokakat rettenthetnek azonban vissza a kerékpárvásárlástól a nagyobb távolságok vagy a kihívást jelentő emelkedők. Ennek áthidalására nyújthatnak megoldást az elektromos kerékpárok, amelyek megkönnyítik a tekerést. Idén ismét lehet pályázni új elektromos kerékpárok, vagy pedelecek támogatására, amelyhez az Euronics Műszaki Áruházlánc szakértői most összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat.

A Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. pályázatot írt ki az elektromos biciklik használatának támogatására. Ennek keretében kedvezményesen lehet hozzájutni a modern sporteszközökhöz 2022. április 14. és 2023. április 14. között vagy az 1 milliárd forintos pályázati keret kimerüléséig. A korábbi pályázati időszakokkal szemben, a támogatásra nem szakaszosan, hanem folyamatosan be lehet nyújtani az igénylést.

Az igénylést bárki beadhatja magányszemélyként (céges pályázásra nincs lehetőség), akinek van magyarországi lakóhelye és magyarországi adóazonosító jellel is rendelkezik. Emellett kikötés még, hogy egy személy legfeljebb egy pedálszenzoros vagy nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt pedelec kerékpár utófinanszírozott támogatására lehet jogosult. Pályázni a projektet lebonyolító HUMDA oldalán lehet, egy ügyfélkapus bejelentkezést követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával. A korábbiakkal ellentétben most nem szükséges munkáltatói igazolás, így nyugdíjasok és egyetemisták is benyújthatják a kérelmet a támogatásra.

Az érdeklődők kétféle – nyomatékszenzoros vagy pedálszenzoros – elektromos rásegítésű kerékpár közül választhatnak. A pedálszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt elektromos rásegítésű kerékpárok kifejezetten átlagos városi közlekedésre lettek kitalálva, teljesítményük és akkumulátorkapacitásuk is alacsonyabb, cserébe viszont jóval elérhetőbbek, olcsóbbak a nagyteljesítményű, összetettebb technológiájú nyomatékszenzoros társaiknál.

Pedálszenzoros pedelecek esetén az igényelhető állami támogatás maximális mértéke a beszerzés időpontjában érvényes eladási ár 50 százaléka, vagy legfeljebb 100 000 forint. A megpályázható pedálszenzoros kerékpárok maximális értéke 600 000 forint lehet. Nyomatékszenzoros hajtási rendszerű kerékpárokra legfeljebb 180 000 Ft támogatás igényelhető, ami szintén nem haladhatja meg az eladási ár felét. A pályázott nyomatékszenzoros kerékpárok vételára nem lehet több 1 200 000 forintnál.

Mire lesz szükség a pályázás során?

A pályázati oldalra a következő dokumentumokat és azok másolatát kell feltölteni:

az elektromos kerékpár megvásárlásáról szóló pályázói nyilatkozat (az oldalon kitölthető),

adókártya,

érvényes személyazonosságot igazoló okirat (személyigazolvány, útlevél vagy vezetői engedély),

lakcímkártya.

Mi a teendő sikeres pályázatot követően?

A pályázatról a meghatározott benyújtási időszakban beadott pályázatok esetén a leadás napját követő naptól számított 30 munkanapon belül döntenek, ilyenkor kérhetnek hiánypótlást is a szervezők. Az igénylő az elnyert pályázatot követő 10 napon belül megkapja az ún. Támogatói okiratot, melynek birtokában 180 nap áll rendelkezésre a pályázatban megadott kerékpár megvásárlására. A fenntartás teljes időszakában a támogatott elektromos rásegítésű kerékpárnak Bike Safe regisztrációval kell rendelkeznie. A regisztráció egy egyszeri, 3000 Ft-os költséggel jár, amit az üzlet például át is vállal - a kényelmes, teljeskörű adminisztráció biztosítása mellett.

A hagyományos kerékpárokhoz hasonlóan az elektromos bicikliknek is többfajta változata létezik. Az üzlet kínálatában megtalálhatók az itthon újdonságnak számító MTF pedelecjei, amelyek közül MTB, cross, trekking, városi és összecsukható verziót is választhatunk. Az MTF Road típusú kerékpárok például kifejezetten túrázáshoz lettek kifejlesztve, így ha a kerékpárt leginkább hétvégi kirándulásokra, vagy Balaton-kerülésre használnánk, érdemes ezt a verziót választani. Ha mindennapos, vagy városi közlekedésre alkalmas kerékpárt szeretnénk, akkor a városi és az összecsukható változatokat fontoljuk meg.

Az áhított kerékpár megvásárlása után fontos, hogy időt és energiát szánjunk a rendszeres karbantartásra. Érdemes feltérképezni, hogy a közelünkben hol foglalkoznak pedelecek szervizével, és tájékozódjunk arról is, mire kell figyelnünk, hogy kerékpárunk hosszú távon elkísérjen minket. A megvásárolt termék árától függően akár éveken át – 100 000 forint alatt 1, 250 000 forint alatt 2, ezt meghaladó eladási ár esetén pedig 3 évig – érvényes jótállást is kaphatunk az elektromos kerékpárokra, ezért érdemes megőrizni a vásárlást igazoló nyugtát, amivel meghibásodás esetén közvetlenül a gyártót vagy a forgalmazót is felkereshetjük.