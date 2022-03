Elképesztő síremléket kapott a magyar mulatóslegenda: tízmilliókba került Nagy Grófo kriptája

Lassan két ével ezelőtt hunyt el Kis Grófo édesapja, Nagy Grófo, azaz Kozák László. A családfő tiszteletére impozáns síremléket emeltek, amiről most kiderült pontosan mennyibe is került.

Másfél évvel ezelőtt, 2020 végén Kis Grófo és édesapja egyaránt elkapták a koronavírust, ami miatt mindketten kórházba kerültek. Sajnos Nagy Grófo nem élte túl a betegséget, ami az egész családot sokkolta. A pandémia és a szigorú szabályozások ellenére is a roma hagyományoknak megfelelő, óriási temetést rendeztek a családfőnek, ahonnan az ország minden részéről érkeztek.

A zenészt egy négyszer négy méteres kriptában helyezték örök nyugalomra, ahol mellétemették a kedvenc ruháit, szeretett tárgyait és hangszereit is. Az emlékhelyet, ami csak nem rég készült el szinte rögtön a temetés után elkezdték építeni. Ami nem került kevésbe.

Bár pontos számokat nem tudott meg a Blikk, hiszen Kis Grófo tiszteletből nem szerette volna elárulni az összeget, de azt sikerült megtudnia a lapnak egy sírkőmestertől, hogy hozzávetőlegesen mennyibe kerülhetett az emlékmű építése.

Látszik, hogy hatamas munka van benne. Vagy sivakasi gold vagy brazil gold gránit az alap. A gránitot köbméterben mérik, ennek az anyagára minimum 20-30 millió forint volt, és akkor még ott van a munkadíj is. Általában a romák szoktak ilyen sírhelyeket emeltetni, a gránit pedig nagyon népszerű, hiszen akár száz évig is megőrzi a csillogását, időjárásálló, már az ókori Egyiptomban is előszeretettel használták. Az oszlopok tetején lévő feltehetően bronz szobrokkal együtt több tízmillió forintba kerülhetett az emlékhely emelése, gyönyörű munka, büszkék lehetnek rá

– nyilatkozta a szakember. Ezek az összegek pedig egészen reálisnak tűnnek azt tekintve, hogy a szolnoki temetőben található sírhelyet egy-egy hatalmas Szűz Mária és Jézus szobor őrzi, a kriptát pedig bézs-arany gránittal borították, illetve aranyozott bútorokkal, virágtartókkal rendezték be.